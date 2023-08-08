Поражает с 200 метров: инженер вооружил дрон сверхточной снайперской винтовкой

Разработчик создал технологию для борьбы с дикими животными и опасается, что ее будут применять на войне.

В Барселоне (Испания) гендиректор компании по производству беспилотных летательных аппаратов UAVHE Андрей Богданов создал "дрон-снайпер" для отстрела свиней. Об этом говорится в материале Forbes, который был опубликован в понедельник, 7 августа.

Проблема, которую пытается решить Богданов, — это контроль над дикими свиньями. Мужчина начал работать над этой проблемой после того, как в интернете высмеяли американца, который предположил, что ему нужно штурмовое оружие, чтобы предотвратить вторжение в его двор сотен диких свиней. После этого Богданов задумался над созданием технологии, которая могла бы помочь бюджетно контролировать популяцию этих животных. Ведь отстрел диких свиней из кабины вертолета обходится в Америке достаточно дорого.

Поэтому он разработал Baduga — охотничью винтовку, устанавливаемую на небольшой беспилотник. Умная система подвески удерживает центр тяжести оружия ниже точки крепления, а гиростабилизация обеспечивает устойчивость ствола независимо от ветра или движения. Прицелы, в том числе мультиспектральная камера, способная видеть в темноте, крепятся на стволе.

Богданов говорит, что платформа для стрельбы эффективно отделена и независима от дрона, и стрелять так же легко, как и со штатива. Система автоматически компенсирует отдачу и имеет магазин на 60 патронов. Дальнейшее развитие может предусматривать автоматическую смену магазина в полете.

В ранних версиях конструкции использовались стандартные гироскопы, последняя версия изготовлена ​​специально для этого приложения и весит около 4 кг, при этом винтовка добавляет аналогичный вес. Платформа представляет собой стандартный тяжелый коммерческий беспилотник, аналогичный тем, на которых установлены кинокамеры и геодезические приборы.

Любители стрельбы описывают точность в терминах "угловых минут", одна минута равна дюйму на 100 ярдах или примерно 6 см на 200 м. Богданов говорит, что его установка обеспечивает точность лучше 0,1 угловой минуты, поэтому ограничением является точность винтовки и боеприпасов. Он считает, что система в целом из винтовки, стабилизирующего крепления и дрона имеет точность до угловой минуты, что позволяет оператору надежно и гуманно убить свинью с 200 метров первым выстрелом. На самом деле дрон имеет некоторые преимущества с точки зрения точности.

"В отличие от наземных стрелков дрон в воздухе имеет более точную картину направления и силы ветра по спектру высот — она легко рассчитывается по сносу самолета относительно земли", — говорит Богданов.

Богданов в разговоре с журналистом особо подчеркнул, что не создавал боевой дрон и не хочет, чтобы Baduga переделывали и адаптировали под потребности военных. Разработчик волнуется из-за того, что российско-украинская война откроет новую эпоху в сфере вооружения. И тогда все дроны в небе будут автоматически восприниматься как опасное оружие.

"Милитаризация дронов может привести к полному запрету полетов в краткосрочной перспективе. Любой дрон в небе начинает восприниматься как потенциальная опасность даже далеко за пределами зоны боевых действий", — сказал Богданов.

Инженер вооружил дрон сверхточной снайперской винтовкой Фото: Forbes

В начале июля 2023 года СМИ писали о том, что в Украине фермерский дрон превратили в один из лучших в мире военных БПЛА. Беспилотный самолет со сверхточной камерой помогает украинским военным следить за перемещением оккупантов.

А в конце июля иностранные медиа сообщили о том, что в Италии полицейский дрон помог поймать поджигателя. Мужчина, которого подозревают в поджоге деревьев, пытался уничтожить беспилотник камнями, но ему это не удалось.