В Украине фермерский дрон превратили в один из лучших в мире военных БПЛА (видео)

Беспилотный самолет со сверхточной камерой помогает украинским военным следить за перемещением оккупантов.

Related video

В Украине после полномасштабного вторжения ВС РФ создали дрон Cetus, который уже теперь считают одним из лучших разведывательных беспилотных летальных аппаратов в мире. Об этом рассказал глава Службы специальной связи и защиты информации Юрий Щиголь в интервью Inside Unmanned Systems, которое было опубликовано 3 июля.

По словам военного, компания, которая раньше производила камеры для полевых работ, модернизировала свои дроны и создала один из лучших разведывательных БПЛА.

Cetus обеспечивает четкое изображение, что крайне важно для понимания и анализа движений противника.

Дрон представляет собой военный беспилотники-разведчики с неподвижным крылом. Это беспилотный летальный аппарат с 61-мегапиксельной мультиспектральной камерой на гиростабилизированном подвесе. Изначально был разработан для аэрофотосъемки больших территорий, например, для сельскохозяйственного мониторинга.

Юрий Щиголь подчеркнул, что такие дроны после победы Украины в войне можно будет использовать в мирных целях в сельском хозяйстве и других отраслях экономики.

Технические характеристики дрона Cetus:

общий вес — 9 кг;

продолжительность полета — до 3 часов;

дальность полета — до 180 км;

максимальная допустимая скорость ветра — до 12 м/с;

запуск — с катапульты;

система посадки — парашютная + защитная система подушек безопасности.

Напомним, украинцам показали, украинский дрон Perun уничтожает солдат и технику РФ с неба. Украинский дрон Perun хорошо зарекомендовал себя на фронте из-за своих способностей обходить системы радиоэлектронной борьбы противника и массово уничтожать живую силу и технику ВС РФ.

Также 3 июля украинцам показали на видео, как дрон-камикадзе "Пегас" взорвал комплекс россиян для слежки за ВСУ. Ударный беспилотник, начиненный взрывчаткой, вывел из строя российский комплекс "Муром-П" на передовой.