В Україні фермерський дрон перетворили на один із найкращих у світі військових БПЛА (відео)

Безпілотний літак із надточною камерою допомагає українським військовим стежити за переміщенням окупантів.

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В Україні після повномасштабного вторгнення ЗС РФ створили дрон Cetus, який уже тепер вважають одним із найкращих розвідувальних безпілотних летальних апаратів у світі. Про це розповів голова Служби спеціального зв'язку та захисту інформації Юрій Щиголь в інтерв'ю Inside Unmanned Systems, яке було опубліковано 3 липня.

За словами військового, компанія, яка раніше виробляла камери для польових робіт, модернізувала свої дрони і створила один із найкращих розвідувальних БПЛА.

Cetus забезпечує чітке зображення, що вкрай важливо для розуміння й аналізу рухів противника.

Дрон являє собою військовий безпілотники-розвідники з нерухомим крилом. Це безпілотний літальний апарат із 61-мегапіксельною мультиспектральною камерою на термостабілізованому підвісі. Спочатку був розроблений для аерофотографування великих територій, наприклад, для сільськогосподарського моніторингу.

Юрій Щиголь наголосив, що такі дрони після перемоги України у війні можна буде використовувати в мирних цілях у сільському господарстві та інших галузях економіки.

Технічні характеристики дрона Cetus:

загальна вага — 9 кг;

тривалість польоту — до 3 годин;

дальність польоту — до 180 км;

максимальна допустима швидкість вітру — до 12 м/с;

запуск — з катапульти;

система посадки — парашутна + захисна система подушок безпеки.

Нагадаємо, українцям показали, як український дрон Perun знищує солдатів і техніку РФ з неба. Український дрон Perun добре зарекомендував себе на фронті через свої здібності обходити системи радіоелектронної боротьби супротивника і масово знищувати живу силу і техніку ЗС РФ.

Також 3 липня українцям показали на відео, як дрон-камікадзе "Пегас" підірвав комплекс росіян для стеження за ЗСУ. Ударний безпілотник, начинений вибухівкою, вивів з ладу російський комплекс "Муром-П" на передовій.