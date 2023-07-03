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Діджитал Російсько-українська війна

В Україні фермерський дрон перетворили на один із найкращих у світі військових БПЛА (відео)

Abris Design Group, дрон Cetus, Cetus фото
Дрон Cetus забезпечує чітке зображення, що вкрай важливо для розуміння та аналізу рухів противника

Безпілотний літак із надточною камерою допомагає українським військовим стежити за переміщенням окупантів.

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В Україні після повномасштабного вторгнення ЗС РФ створили дрон Cetus, який уже тепер вважають одним із найкращих розвідувальних безпілотних летальних апаратів у світі. Про це розповів голова Служби спеціального зв'язку та захисту інформації Юрій Щиголь в інтерв'ю Inside Unmanned Systems, яке було опубліковано 3 липня.

За словами військового, компанія, яка раніше виробляла камери для польових робіт, модернізувала свої дрони і створила один із найкращих розвідувальних БПЛА.

Cetus забезпечує чітке зображення, що вкрай важливо для розуміння й аналізу рухів противника.

Дрон являє собою військовий безпілотники-розвідники з нерухомим крилом. Це безпілотний літальний апарат із 61-мегапіксельною мультиспектральною камерою на термостабілізованому підвісі. Спочатку був розроблений для аерофотографування великих територій, наприклад, для сільськогосподарського моніторингу.

Юрій Щиголь наголосив, що такі дрони після перемоги України у війні можна буде використовувати в мирних цілях у сільському господарстві та інших галузях економіки.

Технічні характеристики дрона Cetus:

  • загальна вага — 9 кг;
  • тривалість польоту — до 3 годин;
  • дальність польоту — до 180 км;
  • максимальна допустима швидкість вітру — до 12 м/с;
  • запуск — з катапульти;
  • система посадки — парашутна + захисна система подушок безпеки.

Нагадаємо, українцям показали, як український дрон Perun знищує солдатів і техніку РФ з неба. Український дрон Perun добре зарекомендував себе на фронті через свої здібності обходити системи радіоелектронної боротьби супротивника і масово знищувати живу силу і техніку ЗС РФ.

Також 3 липня українцям показали на відео, як дрон-камікадзе "Пегас" підірвав комплекс росіян для стеження за ЗСУ. Ударний безпілотник, начинений вибухівкою, вивів з ладу російський комплекс "Муром-П" на передовій.