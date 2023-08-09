Страх и нехватка денег: почему в России обрушились продажи дорогих смартфонов

Потребители массово скупают дешевые китайские аппараты вместо iPhone, Samsung и других известных брендов. Эксперты объяснили причины.

Россияне стали значительно реже покупать дорогие смартфоны и все больше смотрят в сторону дешевых китайских брендов, отмечает издание "Известия". Редакция опросила участников рынка и выяснила, что в России за последний год желающих покупать дорогие модели уменьшилось на 20%.

Одной из причин, почему потребители стали меньше тратить денег на дорогие гаджеты опрошенные эксперты назвали "недоверие к технике из недружественных стран". Россияне стали опасаться, что их персональные данные утекут за рубеж. Кроме того, их пугает возможность удаленной блокировки из-за санкций своих устройств, за которые были заплачены немалые деньги.

"Недавно ФСБ сообщила о заражении смартфонов Apple специальным вредоносным софтом, позволяющим, в том числе следить за россиянами. После этого ряд ведомств и предприятий, в том числе Минцифры, Минпромторг и Ростех, запретили сотрудникам использовать iPhone в рабочих целях", — заявил журналистам гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

По его мнению, риски утечки данных стали осознавать и обычные россияне, особенно когда дело касается ушедших из РФ компаний, таких как Samsung и Apple. Все эти страхи, по словам Кускова, постоянно разгоняются "экспертными дискуссиями" на тему: "могут ли смартфоны из недружественных стран быть заблокированы или отключены в России или нет".

Подобную "страшилку" журналистам озвучили и в Роскомнадзоре. Там напомнили, что при использовании гаджетов с Android и iOS граждане должны учитывать, что владельцы экосистем — "американские компании, не скрывающие свои связи со спецслужбами США".

Статистика российского оператора МТС по популярности смартфонов среди клиентов Фото: Facebook

А вот по мнению руководителя департамента информационно-аналитических исследований T.Hunter Игоря Бедерова, главная причина падения интереса в флагманских смартфонам – бедность населения России, которое все больше теряет возможность платить за премиальные устройства.

Тут нужно внимательно смотреть на цифры: в первой половине 2023-го по сравнению с аналогичным периодом 2022-го количество проданных смартфонов в России выросло с 11,2 млн до 13,1 млн штук. Вроде бы рост на лицо. Но при этом в денежном выражении показатель снизился с 281,3 млрд до 277,6 млрд рублей, то есть средняя цена смартфона уменьшилась на 12,7%, отмечает аналитик по розничным проектам ГК "F+ tech|Марвел" Артур Махлаюк.

Оператор МТС отмечает, что в его сети на 40% выросла продажа именно бюджетных китайских смартфонов по цене около $70. По мнению Артура Махлаюка, рост популярности дешевых моделей связан с обилием в России китайских брендов "второго эшелона". Например, продажи смартфонов бренда Tecno выросли до 11,5%, а бренда Infinix до 6,8%.

Ранее Фокус сообщал, что китайские Android-смартфоны занимают в России 90% рынка. Местные эксперты отметили падение iPhone и в количественном и в денежном выражении.