"Беда оккупантов в радиусе 50 км": ВСУ показали, как применяют дроны "Фурия" (фото)
Отечественные беспилотники "Фурия" очень помогают Силам обороны во время контрнаступления, так как с ним очень просто работать в степи.
Украинские аэроразведчики все чаще используют для выполнения боевых задач отечественный беспилотный летальный аппарат "Фурия". Информация об этом появилась на официальной странице Оперативного командования "Восток" в Facebook в четверг, 10 августа.
В частности, любят использовать на фронте "Фурию" подразделения аэроразведчиков 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха. Они ценят дрон за длительное время работы в полете, а также за радиус действия, ведь беспилотный летальный аппарат способен наносить урон противнику в 50-километровой зоне.
Кроме того военные говорят, что с "Фурией" удобно работать в степной зоне — именно там, где сейчас бойцы ВСУ пытаются оттеснить российских оккупантов к границам.
В самом оперативном командовании напомнили, что аэроразведка — составляющая успеха любой современной военной операции. Потому что 99% оперативной разведывательной информации поступает через БПЛА.
Технические характеристики БПЛА "Фурия"
- взлетная масса — 5,5 кг;
- рабочий радиус — < 50 км;
- дальность полета — до 200 км;
- электропитание — два Li-ion аккумуляторы 42000 мАч;
- время полета — до 3 часов;
- максимальная скорость — 130 км/ч.
Напомним, 9 августа россияне показали украинский дрон, упавший под Васильевкой. Сбитый дрон, части которого российские пропагандисты заблюрили, похож на украинский БПЛА "Фурия". В частности на это указывают форма крыльев, размер дрона, характерное хвостовое оперение и расположение видеокамеры.
"Укроборонпром" представил беспилотник "Фурия" в конце июля 2015 года. Тогда Предприятие Концерна "Спецтехноэкспорт" и Министерство обороны Украины заключили контракт на поставку упомянутых БПЛА для проведения опытной эксплуатации и испытаний с целью поставки их на вооружение ВСУ.