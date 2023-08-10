Мощный лазер на 50 кВт испытают вместе с кинетическим оружием: что это даст военным

Пентагон собирается выяснить, как использовать лазеры не только для обороны, но и хочет найти способ обороняться от лазерных и кинетических атак противника.

В следующем месяце армия США получит свой четвертый и последний прототип лазерной установки мощностью 50 киловатт (КВт) на базе бронетранспортера Stryker, а солдаты начнут выяснять, как использовать его в бою вместе с традиционным кинетическим оружием, сообщает Breaking Defense. Об этом решении объявили высокие военные чины Пентагона на специальном симпозиуме по развитию американской армии.

По словам генерал-лейтенанта Роберта Раша директора армейского управления оперативных возможностей и критических технологий (RCCTO): "Мы умеем использовать системы направленной энергии, но до сих пор не знаем, как защищаться от лазеров и как лучше интегрировать кинетические и некинетические эффекторы в наши традиционные ракеты ПВО на поле боя".

Рашу и его команде поручено наблюдать за разработкой трех программ направленной энергии, включая работу RTX (бывшая Raytheon) над системой противовоздушной обороны ближнего действия направленного энергетического маневра на базе Styker, или DE M-SHORAD, для противодействия беспилотникам, ракетам и минометному обстрелу. На данный момент компания поставила армии три прототипа, четвертый ожидается в сентябре.

Как только у взвода будут все четыре машины, он начнет разрабатывать тактику, методы и процедуры и тренироваться с ними перед предстоящей оперативной оценкой. Солдаты также будут испытывать обе системы вместе, чтобы найти самое удачное сочетание их возможностей.

Одним из факторов заинтересованности военных в лазерном и кинетическом оружии служит необходимость экономии затрат на боеприпасы и их логистику. "Мы используем направленную энергию, потому что не можем позволить себе иметь большое количество ракет ПВО там, где мы хотели бы", — говорит Раш. Он отмечает, что энергетическое оружие несравнимо дешевле. Но такие системы обязательно должны быть очень надежными.

Однако военные так же подчеркивают проблемы с лазерным оружием, которые в будущем могут возникнуть. Одной из них является технологическая сложность подобных систем, а также необходимость в постройке дополнительных складов комплектующих для технического обслуживания лазеров.

Ранее Фокус сообщал, что военные получат самое мощное лазерное оружие на 500 кВт. Лазерные системы можно устанавливать на корабли или наземные защитные сооружения. Разработчики считают, что Минобороны США будет активно их закупать.