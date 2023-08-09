"Слишком сложны": в США раскрыли, что мешает применять лазерное оружие против дронов

Обслуживание лазерных комплексов требует множества складов с запчастями, необходимыми для ремонта высокотехнологичного оружия.

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На своем очередном саммите руководящие чины армии США обсудили применение лазерных установок для противовоздушной обороны и выделили множество проблем с их обслуживанием. Об этом сообщает Breaking Defense, ссылаясь на американских военных.

Генерал-лейтенана Даниэля Карблер, главы Командования космической и противоракетной обороны США, применять лазерные установки попросту невозможно, если в отдаленных районах не построить склады с необходимыми комплектующими. Армия уже столкнулась с такими проблемами во время тестов и поняла, что создавать такие базы — критически необходимо.

"Это вам не Humvee, который стоит в гараже. Лазеры – слишком технологичны и сложны в ремонте", — подчеркнул Даниэль Карблер.

Генерал-майор Шон Гейни, директор Объединенного управления противодействия БПЛА с ним полностью согласен. Он сказал, что лазеры для борьбы с дронами, с технической и организационной точки зрения продвигаются относительно быстро, но логистика и техническая поддержка за ними не успевает, а это нужно исправлять.

Армия США медленно, но планомерно, внедряет в свои вооруженные силы лазерные системы. Пентагон уже отправил 10-киловаттные высокоэнергетические лазеры Африканскому командованию (AFRICOM), Центральному командованию (CENTCOM) и Индо-Тихоокеанскому командованию (INDOPACOM) для оперативных оценок, а также планирует отправить платформу мощностью 20 кВт в CENTCOM.

Армия США уже испытывает лазерную установку на 10 КВт Фото: Raytheon Technologies

США очень озабоченно массовыми атаками роев дронов, которые можно наблюдать в российско-украинской войне. Для уничтожения многочисленных целей именно лазеры подходят лучше всего, говорят военные. По их мнению, нужно выстроить многоуровневую защиту от беспилотников-камикадзе, где вместе с лазерами будут задействованы и системы микроволновой защиты, а так же энергетическое оружие.

Европейские военные так же озабочены созданием лазерных ПВО. Инженеры НАТО в рамках проекта TALOS успешно разработали компактную лазерную технологию для поражения воздушных целей. По словам чиновников, новая технология работает с минимальным побочным ущербом и безопасна для человеческих глаз.

А военно-морские силы Франции и компания CILAS провели боевые испытания лазерной системы для уничтожения дронов HELMA-P, установленной на борту фрегата Forbin. Система HELMA-P мощностью 2 кВт с высокой точностью поражает беспилотники на расстоянии до 1 км.