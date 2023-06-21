Лазерное оружие HELMA-P впервые испытали на корабле: будет "жечь" дроны и суда (видео)

Система HELMA-P мозностью 2 кВт с высокой точностью поражает беспилотники на расстоянии до 1 км.

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Военно-морские силы Франции и компания CILAS провели боевые испытания лазерной системы для уничтожения дронов HELMA-P, установленной на борту фрегата Forbin. Об этом сообщает Naval News.

Высокоэнергетический лазер с множеством применений (High Energy Laser with Multiple Applications) разработан компаниями CILAS и Ariane Group в 2019 году. Система состоит из 2-осевой турели с рядом оптических датчиков и самого лазерного модуля мощностью 2 киловатта, управляется она одним оператором через специальный интерфейс.

В CILAS уверяют, что HELMA-P способна поражать БПЛА на расстоянии до 1 км, что в 3-4 раза дальше по сравнению с технологиями конкурентовю. Сейчас разработчики проверяют, насколько эффективно система может поражать другие цели, такие как быстроходные боевые катера и антенны вражеских кораблей. На Парижском авиасалоне 2023 года компания CILAS продемонстрировала новую версию башни HELMA-P с камерой ночного видения, которую планируют внедрить в 2025 году.

С 12 по 14 июня французские военные проверяли возможности HELMA-P в Средиземном море, атакуя цели с фрегата класса Horizon в рамках программы "Анти-Дрон", возглавляемой Агентством оборонных закупок (DGA). По данным Naval News, система показала высокую точность и эффективность в борьбе с вражескими беспилотниками над морем. Успешные испытания позволят создать на основе прототипа полноценное лазерное оружие.

Военно-морской флот Франции активно участвует в создании мощной антидроновой технологии вместе с DGA и армиями стран-союзников, поскольку беспилотники представляют большую угрозу в море. Их можно использовать не только для ведения разведки, но и для атаки кораблей или самолетов.

Недавно Европейское оборонное агентство сообщило о завершении разработки лазерного оружия в рамках проекта TALOS. Инженерам удалось создать компактную установку, способную эффективно уничтожать движущиеся цели с минимальным побочным ущербом.

В Австралии создают высокоэнергетическое лазерное оружие для уничтожения танков и другой бронетехники. На этот проект компания QinetiQ Australia получила $8,74 млн.