Лазерну зброю HELMA-P вперше випробували на кораблі: буде "палити" дрони та судна (відео)

Система HELMA-P потужністю 2 кВт з високою точністю уражає безпілотники на відстані до 1 км.

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Військово-морські сили Франції та компанія CILAS провели бойові випробування лазерної системи для знищення дронів HELMA-P, встановленої на борту фрегата Forbin. Про це повідомляє Naval News.

Високоенергетичний лазер з безліччю застосувань (High Energy Laser with Multiple Applications) розроблений компаніями CILAS та Ariane Group у 2019 році. Система складається з 2-осьової турелі з низкою оптичних датчиків і самого лазерного модуля потужністю 2 кіловати, керується вона одним оператором через спеціальний інтерфейс.

У CILAS запевняють, що HELMA-P здатна уражати БПЛА на відстані до 1 км, що в 3-4 рази далі порівняно з технологіями конкурентів. Наразі розробники перевіряють, наскільки ефективно система може "палити" інші цілі, такі як швидкохідні бойові катери та антени ворожих кораблів. На Паризькому авіасалоні 2023 року компанія CILAS продемонструвала нову версію вежі HELMA-P із камерою нічного бачення, яку планують запровадити у 2025 році.

З 12 по 14 червня французькі військові перевіряли можливості HELMA-P у Середземному морі, атакуючи цілі з фрегата класу Horizon у рамках програми "Анти-Дрон", яку очолює Агентство оборонних закупівель (DGA). За даними Naval News, система показала високу точність та ефективність у боротьбі з ворожими безпілотниками над морем. Успішні випробування дозволять створити на основі прототипу повноцінну лазерну зброю.

Військово-морський флот Франції бере активну участь у створенні потужної антидронової технології разом з DGA та арміями країн-союзників, оскільки безпілотники становлять велику загрозу в морі. Їх можна використовувати не лише для ведення розвідки, а й для атаки кораблів чи літаків.

Нещодавно Європейське оборонне агентство повідомило про завершення розробки лазерної зброї у рамках проєкту TALOS. Інженерам вдалося створити компактну установку, здатну ефективно знищувати цілі, що рухаються, з мінімальними побічними збитками.

В Австралії створюють високоенергетичну лазерну зброю для знищення танків та іншої бронетехніки. На цей проєкт компанія QinetiQ Australia отримала $8,74 млн.