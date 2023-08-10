Смогут бить Россию даже в Арктике: дроны-камикадзе Hero-120 испытали в суровых условиях

В Арктике находятся окраины северной части Европы, России и США, и тесты доказали, что беспилотники можно применять на морозе.

Барражирующие боеприпасы Hero-120 израильской компании UVision успешно протестировали в зимних арктических условиях, сообщает Shephard Media. Компания заявила, что на испытаниях присутствовали представители нескольких ведущих армий мира, обладающих возможностями для ведения боевых действий в Арктике, однако неизвестно, каких именно.

По словам представителей UVision, тесты в Арктике стали заключительной фазой длительного процесса, который включал в себя более ранние испытательные полеты в регионе, а также обширные лабораторные экологические испытания. Компания также заявила, намекая на сложную геополитическую ситуацию: "Оперативная эффективность в суровых погодных условиях отвечает не только конкретным потребностям вооруженных сил, действующих в Арктике, но и на севере и востоке Европы в целом". Как раз в этом регионе находится Россия, которая уже долго является оппонентом НАТО.

Во время испытаний Hero-120 был успешно испытан как в дневных, так и в ночных миссиях для работы в сложных условиях, включая экстремально низкие температуры, сильный снегопад, сильный ветер, влажность, условия полета с обледенением, низкую облачность и ограниченную видимость.

Дроны-камикадзе Hero-120 уже не новинка. Их еще четыре года назад представили на Парижском авиасалоне. Hero-120 представляет собой барражирующую систему боеприпасов, оснащенную боеголовкой массой 4,5 кг и предназначенную для нанесения ударов по целям средней дальности, таким как автомобили, танки, бетонные укрепления и личный состав, с минимальным побочным ущербом. На данный момент Hero-120 находится на вооружении армий США и Аргентины, а также у неизвестного азиатского заказчика.

Ранее Фокус сообщал, что ударные дроны Hero-120 научились запускать с вертолетов. БПЛА может пролететь до 30 км под управлением оператора, находящегося на земле или внутри вертолета.

Так же в США проходит испытание прототип автономной лодки, на которую установили дроны-камикадзе Hero-120. Лодка LRUSV (Long Range Unmanned Surface Vessels — беспилотная надводная лодка большой дальности) может выпускать до восьми дронов-камикадзе за один раз.