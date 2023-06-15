Уничтожат любой танк: ударные дроны Hero-120 научились запускать с вертолетов

БПЛА может пролететь до 30 км под управлением оператора, находящегося на земле или внутри вертолета.

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Производитель барражирующих боеприпасов UVision USA вместе с компанией Axxeum запустили дроны-камикадзе Hero-120 с вертолета во время испытаний EDGE 23. Подробности сообщило издание European Defence Review.

Во время мероприятия в мае Hero 120 запустили с вертолета Bell 412EP на полигоне Юма в штате Аризона. Барражирующий боеприпас успешно отделился от транспортного средства на безопасной высоте и поразил наземную цель на расстоянии 50 километров. При этом операторы на борту вертолета и на земле сохраняли связь с БПЛА на расстоянии 30 километров и шесть раз передавали управление друг другу без сбоев.

Генеральный директор UVisionAir Ltd, материнской компании UVISion USA, Ави Мизрахи, выразил гордость за успешные испытания возможностей Hero 120. Компания пять месяцев проводила тщательные исследования, чтобы протестировать механические и аэродинамические свойства системы. Стоит отметить, что UVision тесно сотрудничает с различными войсками США.

Для этого проекта компания Axxeum спроектировала механическую стыковочную систему для пусковой установки с одним контейнером, провела все расчеты конструкции и нагрузки, установила безопасные пределы полета и эксплуатации для вертолета Axxeum Bell 412. Усилия инженеров позволяют запускать Hero-120 с помощью электрической системы без необходимости вмешиваться в энергосистему или механизмы управления самого вертолета. Таким образом пусковую установку Hero 120 можно поставить на любой вертолет или другой воздушный транспорт.

Пусковая установка Hero-120 на вертолете Bell 412EP Фото: Defence Post

"Я с нетерпением жду дальнейшего развития платформы UVision, работы с заказчиком из правительства США и будущих тестов, где система сможет показать свои дополнительные возможности", — прокомментировал генеральный директор Axxeum Олег Сырбу.

Hero 120 — это барражирующие боеприпасы средней дальности полета с боевой частью весом 4,5 кг, предназначенные для высокоточного поражения целей на современном поле боя, в том числе в городских условиях. По словам разработчиков, дроны могут уничтожать живую силу, транспортные средства и бронетехнику, включая танки.

В мае дроны Hero-120 впервые запустили с беспилотной лодки LRUSV от компании Metal Shark. За один раз она может "выстрелить" до восьми барражирующих боеприпасов.