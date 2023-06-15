Знищать будь-який танк: ударні дрони Hero-120 навчилися запускати з гелікоптерів

БПЛА може пролетіти до 30 км під керуванням оператора, що знаходиться на землі або всередині гелікоптера.

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Виробник баражуючих боєприпасів UVision USA разом із компанією Axxeum запустили дрони-камікадзе Hero-120 з вертольота під час випробувань EDGE 23. Подробиці повідомило видання European Defence Review.

Під час заходу у травні Hero 120 запустили з вертольота Bell 412EP на полігоні Юма у штаті Аризона. Баражуючий боєприпас успішно відокремився від транспортного засобу на безпечній висоті та уразив наземну мету на відстані 50 кілометрів. При цьому оператори на борту вертольота та на землі зберігали зв'язок із БПЛА на відстані 30 кілометрів і шість разів передавали керування один одному без збоїв.

Генеральний директор UVisionAir Ltd, материнської компанії UVISion USA, Аві Мізрахі висловив гордість за успішні випробування можливостей Hero 120. Компанія п'ять місяців проводила ретельні дослідження, щоб протестувати механічні та аеродинамічні властивості системи. Варто зазначити, що UVision тісно співпрацює з різними військами США.

Для цього проєкту компанія Axxeum розробила механічну стикувальну систему для пускової установки з одним контейнером, провела всі розрахунки конструкції та навантаження, встановила безпечні межі польоту та експлуатації для гелікоптера Axxeum Bell 412. Зусилля інженерів дозволяють запускати Hero-120 за допомогою електричної системи без необхідності втручатися в енергосистему чи механізми управління самого гвинтокрила. Таким чином, пускову установку Hero 120 можна поставити на будь-який гвинтокрил або інший повітряний транспорт.

Пускова установка Hero-120 на вертольоті Bell 412EP Фото: Defence Post

"Я з нетерпінням чекаю на подальший розвиток платформи UVision, роботи із замовником з уряду США та майбутніх тестів, де система зможе показати свої додаткові можливості", — прокоментував генеральний директор Axxeum Олег Сирбу.

Hero 120 — це баражуючий боєприпас середньої дальності польоту з бойовою частиною вагою 4,5 кг, призначені для високоточного ураження цілей на сучасному полі бою, у тому числі в міських умовах. За словами розробників, дрони можуть знищувати живу силу, транспортні засоби та бронетехніку, включаючи танки.

У травні дрони Hero-120 вперше запустили з безпілотного човна LRUSV від компанії Metal Shark. За один раз вона може "вистрілити" до восьми боєприпасів, що баражують.