По примеру СhatGPT: ПриватБанк хочет запустить ИИ для обслуживания клиентов, — ITC

Основное требование к разработчикам — "научить" искусственный интеллект быстро отвечать на запросы и хранить банковскую тайну.

"ПриватБанк" ищет разработчиков, чтобы те создали финучреждению собственный сервис на базе искусственного интеллекта, похожий на ChatGPT, который бы разгрузил операторов и решал проблемы клиентов в текстовом чате. Об этом медиа ITC.UA сообщило в среду, 9 августа.

В распоряжение СМИ попал документ, который свидетельствует о намерении банка начать обслуживать клиентов с помощью системы искусственного интеллекта. Главное требование — автоматизация обслуживания потребителей. Кроме того существует список мелких задач и требований, которые должен уметь выполнять ИИ.

Так, ИИ должен автоматически идентифицировать язык, на котором к нему обращается пользователей. Это касается не только русского и английского языков. Сервис хотят "обучить" сленгу и суржику.

Банк также хочет, чтобы виртуальный помощник обрабатывал запросы оперативно и выдавал не шаблонную информацию, а осмысленные ответы, которые будут индивидуальны для каждого клиента, обратившегося с запросом. От искусственного интеллекта требуют и соблюдение этических норм, действующего законодательства и обеспечение конфиденциальности.

Кроме этого ИИ должен иметь надлежащую документацию и доступ к технической поддержке для разработчиков и администраторов, а также быть гибким и постоянно обучаться удовлетворять все новые и новые потребности клиентов банка.

Напомним, ранее медиа писали о том, что смартфоны в Украине "научили" принимать оплату картами. Fondy Terminal принимает все виды бесконтактных карт, а также платежи через Apple Pay, Google Pay и смарт-часы.

Отметим, что в начале августа стало известно о том, что в Украине заработала инновационная система платежей Digital Authentication Framework. Она облегчает жизнь клиентам тем, что значительно упрощает процесс аутентификации, требую подтверждение личности только во время первой финансовой операции.