В Украине показали боевого робота Scorpion 2, который способен сам вести огонь (видео)
В условиях боевых действий технику будут использовать в качестве огневой поддержки как наземные войска, так и войска противовоздушной обороны.
На форуме интернет-деятелей iForum украинская компания Temerland презентовала прототип роботизированной гусеничной платформы Scorpion 2. Об этом медиа dev.ua написало в четверг, 10 августа.
Разработчики говорят о том, что их гусеничная платформа многофункциональна. Так, в мирное время Scorpion 2 можно с легкостью переоборудовать под аграрный дрон или сделать из него роботизированного "помощника" для сотрудников ГСЧС.
В условиях боевых действий платформу могут использовать для выполнения боевых задач как наземные войска, так и войска противовоздушной обороны. Ее назначение — это огневая поддержка. Разработчики Temerland трудились над Scorpion с 2014 по 2017 года (первая модель), а над второй работают и сейчас.
В перспективах компании — завершить работу над некоторыми обновлениями и предоставить гусеничную платформу для тестирования в боевых условиях военным. Также в Temerland планируют начать работу над бронированием этого наземного дрона.
Особенности гусеничной платформы "Scorpion 2"
- может работать как автономно, так и под управлением оператора;
- работает по проложенному маршруту;
- оснащена автоматической турелью, обеспечением видеоаналитики и баллистическим калькулятором;
- может сама определять цель и открывать по ней огонь. Однако разработчики частично заблокировали эту функцию, позволив тем самым оператору самостоятельно принимать решение о ведение стрельбы.
Технические характеристики наземного дрона "Scorpion 2"
- снаряженная масса — 750 кг;
- ширина — 1,2 м;
- длина — 2 м;
- дальность управления — до 2 км;
- оборудование — 12,7 мм пулемет;
- дальность стрельбы — до 2 км;
- управление — дистанционное с безопасной для оператора дистанции;
- период автономности — от 4,5 до 6 ч;
- скорость — до 15 км/ч;
- стоимость — от $150 до $1000.
Напомним, в середине июля 2023 года стало известно, что украинский робот "Scorpion 2 будет бить россиян. Он может проводить разведку, штурм, подавлять врага огнем и держать оборону, действуя даже под воздействием средств РЭБ.
Впервые о том, что в Украине создали наземный дрон "Scorpion 2" медиа написали в конце февраля 2023 года. Тогда стало известно, что новая разработка оснащена автоматической турелью с пулеметом или гранатометом, чтобы обеспечивать огневую поддержку на уровне роты или целого батальона.