Google блокирует свои сервисы в РФ: россияне потеряли почту и важные документы

Официальная причина блокировки продуктов — рассылка спама от компаний, однако эксперты связывают ее с антироссийскими санкциями.

Google в ночь на 10 августа начал закрывать для подсанкционных компаний из РФ продукты Workspace — почту, "Google Документы", "Google Диск" и другие. Об этом пишет российское средство массовой информации "Комерсантъ" со ссылкой на свои источники.

В результате те компании, которые не скопировали свои рабочие документы и деловую переписку на другие ресурсы, потеряли важную информацию. Кроме того представители малого и среднего бизнеса, которые в РФ чаще всего использовали в своей работе сервисы Google, потеряли доступ к деловой почте. К слову, эксперты, пообщавшиеся с журналистами издания, рассказали, что 30% компаний РФ продолжают вести свой документооборот на сервисах американской компании.

Один из респондентов медиа на правах анонимности рассказал о том, что российский бизнес предупреждали о возможной потере деловой информации, которая содержится на сервисах Google. Однако те до последнего не хотели переходить на русский "Яндекс", продолжая пользоваться ставшим привычным сервисом.

Директор по продуктам "МойОфис" Евгений Фенюшин, с которым также пообщались медийщики, подтвердил, что представителям бизнесменам действительно было удобнее использовать сервисы американского Google, чем их отечественного "Яндекса". Этому даже не помешала доктрина об импортозамещении, которой в последнее время придерживаются в России в связи с жесткими санкциями.

В свою очередь еще один анонимный собеседник издания заявил о том, что Google не только заблокировал Workspace для компаний, попавших под санкции, но еще и сделал это без предупреждения.

Отметим, что официальное объяснение блокировки, которое предоставил Google — это спам-сообщения, которые якобы исходили от российских бизнес-компаний.

Напомним, в начале июля "Роскомнадзор" заявил о намерении сломать "Гугл" в России. В ведомстве заявили, что в зарубежном сегменте интернета функционируют более 10 сервисов, постоянно сканирующих и проявляющих уязвимости российских систем, а информация используется злоумышленниками для компьютерных атак на инфраструктуру.

Ранее Роскомнадзор распорядился, что в РФ с 1 марта под запретом использования в государственных и некоторых частных структурах России оказались такие мессенджеры и сервисы, как: Telegram, WhatsApp, Viber, Microsoft Teams, Skype, Discord, Snapchat, Threema и WeChat.