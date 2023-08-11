Хакер получил почти миллион долларов и пожертвовал деньги ВСУ: что известно

Представители благотворительного фонда, которым "белый хакер" перечислил деньги, призвали других кибервзломщиков присоединиться к такой инициативе.

Хакер, получивший за свою работу почти один миллион долларов, решил пожертвовать часть средств Вооруженным силам Украины. Об этом говорится в сообщении фонда "Повернися живи", опубликованном в Twitter.

Киберспециалист с ником "blazezaria" нашел критическую уязвимость на платформе HackenProof. Тут разработчики предлагают вознаграждение для хакеров за нахождение ошибок и критических уязвимостей. После этого он получил вознаграждение в размере миллиона долларов.

Своими деньгами "белый хакер" сможет распоряжаться не сразу — платформа будет выплачивать ему сумму частями в течение года. Чтобы поддержать Украину во время войны, blazezaria решил жертвовать украинской армии по 10% с каждого такого платежа, по состоянию на 9 августа он перевел уже $8290.

В свою очередь HackenProof и "Повернись живим" призывают и других хакеров присоединиться к этой инициативе и помогать украинским военным.

"Процесс уже начался. Каждый хакер может продолжить это благородное дело и пожертвовать часть своего вознаграждения", — говорится в сообщении на странице HackenProof в Twitter.

Напомним, в начале августа хакеры взломали сайт МосгорБТИ и слили данные о москвичах, которые поддерживают войну в Украине. Информация об общественных деятелях, политиках, военных и представителях спецслужб РФ передана Силам обороны Украины. Сайт МосгорБТИ после атаки перестал работать, а в самой структуре никак не прокомментировали инцидент.

А в конце июля стало известно о том, что хакеры взломали почту офицера РФ, причастного к ракетным ударам. В письмах Владимира Касаткина нашлось много документов, которые раскрывают методы работы и проблемы ВС РФ.