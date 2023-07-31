ПВО будел легче работать: хакеры взломали почту офицера РФ, причастного к ракетным ударам
В письмах Владимира Касаткина нашлось много документов, которые раскрывают методы работы и проблемы ВС РФ.
Украинские хакеры из команды "Кибер Сопротивление" взломали почту подполковник Владимира Касаткина — начальника отделения боевого применения российской воинской части 41520, которая базируется на аэродроме Северный в городе Иваново. Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm изучили письма и представили наиболее интересную информацию в своем расследовании.
Исследователи уже давно собирают данные об офицерах Центра боевого применения и переучивании летного состава на аэродроме Северный, где россияне разместили самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50У, которые помогают обстреливать Украину ракетами. Российские войска применяют такие самолеты для выявления воздушных и надводных целей, для наведения истребительной и ударной авиации на воздушные, наземные и морские цели, кроме того может служить воздушным командным пунктом.
На этот раз под "прицел" попал Владимир Касаткин 1977 года рождения, который отвечает за подготовку расчетов боевого применения. InformNapalm отыскали паспортные данные подполковника, а также справку, датированную 2021 годом, согласно которой он проходит службу в воинской части № 41520. Они также выяснили, что у Владимира Касаткина есть жена Ирина и сын Максим, показали их паспорта. Хакеры добыли телефонную книгу военного, в ней оказались номера оперативных дежурных командных пунктов аэродромов Саваслейка, Крымск, Липецк, Ростов.
В 2017 году Касаткин служил в Сирии, где был задержан военной полицией. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он нецензурно выразился в адрес своего коллеги за "ненависть к авиации и презрение к летчикам".
В электронной почте Владимира Касаткина нашлось много писем, содержащих доклады, приказы и другие военные документы. В частности, исследователи показали материалы, касающиеся смены штата и переподчинения Центра, а также данные о подготовке комплексов А-100, призванных заменить советские самолеты А-50. Что касается последних, то получена информация о работе систем связи, мониторинга и фиксации, о тренажерах для подготовки экипажа А-50 и Ил-22.
Не меньший интерес представляют "Курсы боевой подготовки" ВС РФ, в которых указано количество летных часов, необходимое для присвоения пилотам квалификационных разрядов, а также методички, где показаны изображения с интерфейсами российских систем для наведения и сопровождения самолетов. Такие материалы показывают как россияне запускают А-50, сколько времени тратят с момента отдачи приказа до взлета борта, какова скорость их реагирования и с какими проблемами они сталкиваются.
Аналитиков заинтересовал приказ на отработку мер по профилактике правонарушений среди военнослужащих во временно оккупированном Донецке вместе с так называемым "ГАИ ДНР". Пока неясно, как именно офицер связан с Донецкой областью, однако, как считают в InformNapalm, переписки свидетельствуют о прямом участии России в войне на Донбассе с 2014 года, поскольку российские офицеры разных уровней и подразделений были очень тесно вплетены в систему управления военными и террористическими формированиями в регионе.
Полученную информации аналитики обещают передать правоохранительным органам, занимающимся фиксацией военных преступлений, чтобы подполковника Касаткина привлекли к ответственности на будущем трибунале. Далеко не все сейчас можно опубликовать, однако InformNapalm намекнула, что письма из его почты компрометируют и других российских офицеров, некоторые из них, вероятно, имеют отношение к белорусской авиабазе "Мачулищи", откуда взлетают самолеты для нанесения ударов по Украине.
"Рожденный касаткой — летать не будет. Мы будем скучать по презентациям и докладам подполковника Касаткина по ДРСО А50У. А чтобы нашей ПВО было легче работать — публикуем их. Мачулищам привет", — прокомментировала группа "Кибер Сопротивление" в своем Telegram-канале.
Ранее украинские хакеры раскрыли офицеров ВС РФ, причастных к обстрелам Мариуполя. Специалисты "Кибер Сопротивления" взломали почту и установили личности военных, которые служат на аэродроме Приморско-Шахтерск, откуда взлетают бомбардировщики.
30 июля хакеры "поздравили" моряков с днем ВМС РФ, отправив в подарок компьютерные вирусы. Они разослали сообщения оккупантам в мессенджерах Viber, Telegram и WhatsApp.