Морские дроны ВСУ меняют баланс сил в Черном море: флот РФ в опасности, — WSJ

Киев успешно использует лодки-камикадзе для ударов по Черноморскому флоту РФ. Они могут атаковать корабли и порты, считают аналитики.

За последние месяцы Украине полностью удалось изменить военный баланс сил в Черном море и поставить под угрозу безопасность российского флота в Крыму, пишет Wall Street Journal в своем аналитическом материале. ВСУ эффективно использует свои лодки-камикадзе, чтобы нанести ответный удар по более мощному военно-морскому флоту России и создать угрозу российским военным путям снабжения и судоходству.

Военные аналитики подтвердили изданию, что надводные беспилотники могут изменить характер войны, заставив Россию выделить больше ресурсов для защиты своих портов, военных кораблей и грузовых судов, которые она использует для перевозки оружия, топлива и других грузов для своих вооруженных сил. Ожидается также, что атаки еще больше повысят стоимость доставки и страхования судов, направляющихся в жизненно важные черноморские порты России.

"Я думаю, что сообщение Украины для агрессора состоит в том, чтобы объявить: Черное море для вас небезопасно", — сказала Габриэла Ивелиз Роза Эрнандес, научный сотрудник Ассоциации по контролю над вооружениями, изучающая восточноевропейские вооруженные силы.

Поврежденный лодкой-камикадзе корабль флота РФ "Оленегорский горняк"

Каждый украинский морской беспилотник стоит четверть миллиона долларов, что составляет малую долю от десятков, если не сотен миллионов долларов, которые тратятся на постройку более крупных поврежденных российских кораблей, отмечает издание. Небольшой размер судов затрудняет защиту от них почти так же, как беспилотные летательные аппараты представляют собой проблему для противовоздушной обороны: их трудно обнаружить.

"Небольшой катер-камикадзе трудно поразить. А если атака происходит роем таких катеров, то это значительно усложняет задачу", — сказал Скотт Савиц, старший инженер Rand Corp., аналитического центра, финансируемого правительством США.

Атаки украинских лодок-камикадзе показали, что они могут повлиять на экономику России, которая все больше зависит от своих черноморских портов для экспорта нефти, зерна и других товаров, отмечает WSJ. Например, данные Lloyd's List Intelligence показали, что атака беспилотников на Крымский мост резко сократила количество заходов судов в Азовское море. Заходы в порт Новороссийска сократились более чем наполовину после атаки на порт.

Напомним, 4 и 5 августа с помощью лодок-камикадзе Украина успешно атаковала сначала десантный корабль РФ "Оленегорский горняк" в Новороссийске, а затем танкер SIG, поставляющий топливо для оккупационных российских войск в Сирии.