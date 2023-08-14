Беспилотники США не подходят для войны с Россией: военный эксперт раскрыл причину
Американские компании пока не умеют массово выпускать БПЛА, поэтому они не заменят дешевые китайские квадрокоптеры.
Американские беспилотники не помогут Украине выиграть войну, поскольку не подходят для борьбы с Россией. Об этом в газете The Wall Street Journal написал Остин Грей — бывший офицер разведки Военно-морских сил США, а ныне разработчик на заводе по производству дронов.
6 августа президент Йорктаунского института и бывший заместитель заместителя министра ВМС США Сет Кропси отметил, что американские БПЛА нужны Украине, чтобы компенсировать дефицит из-за новых экспортных ограничений Китая. По его мнению, союзники должны наладить производство дронов, чтобы обеспечить украинцам преимущество в небе.
"Невыполнение этого требования почти гарантирует, что Россия одержит верх, — отметил аналитик. — США должны действовать немедленно".
Производители дронов на Западе стремятся конкурировать с DJI и другими китайскими фирмами. В связи с этим он предложил властям США включить в пакеты военной помощи Украине квадрокоптеры, произведенные американскими компаниями.
Остин Грей возразил своему коллеге и обратил внимание на большую проблему: Силам обороны Украины нужны дешевые "одноразовые" БПЛА, а в США такие массово не выпускают. Американские компании поставляют беспилотники правительственным органам и бизнесу, поэтому стоимость передовых моделей начинается от $16 тысяч. При этом некоторые оборонно-технические производители передали свои дроны украинским военным, и после нескольких месяцев испытаний оказалось, что летательные аппараты не могут идеально работать на поле боя.
Сейчас в США не изготавливают гражданские беспилотники для массового рынка стоимостью всего несколько тысяч долларов, которые могли бы заменить DJI Mavic 3, используемые как Украиной, так и Россией в боевых действиях. По мнению Остина Грея, Пентагон или министерство торговли не могут закупать дешевые квадрокоптеры, поскольку предприятия страны не производят их в достаточном количестве. Впрочем, власти способны побудить американские компании наладить массовое производство такой техники.
Сет Кропси добавил, что Запад не может поддержать Украину, ввязавшись в войну напрямую, но может обеспечить ее необходимой техникой. Беспилотные авиационные комплексы играют большую роль, ведь позволяют украинским артиллеристам точнее стрелять и тратить значительно меньше боеприпасов. По подсчетам эксперта, без дронов ВСУ нужно не 120-150 тысяч, а около 500 тысяч снарядов в месяц плюс более 1000 орудий.
С 1 сентября Китай вводит ограничения на экспорт дронов из-за войны в Украине. Поставщикам придется получать лицензии и доказывать, что они не продают беспилотники для применения в боевых действиях. Экспортный контроль коснется гражданских квадрокоптеров, таких, как DJI Mavic 3, которые могут летать более получаса и поднимать грузы.
Украинский эксперт Валерий Яковенко рассказал, как ограничения Китая повлияют на войну в Украине. По его мнению, контроль приведет к резкому подорожанию и дефициту дешевых китайских беспилотников.