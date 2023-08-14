Беспилотники США не подходят для войны с Россией: военный эксперт раскрыл причину

Американские компании пока не умеют массово выпускать БПЛА, поэтому они не заменят дешевые китайские квадрокоптеры.

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Американские беспилотники не помогут Украине выиграть войну, поскольку не подходят для борьбы с Россией. Об этом в газете The Wall Street Journal написал Остин Грей — бывший офицер разведки Военно-морских сил США, а ныне разработчик на заводе по производству дронов.

6 августа президент Йорктаунского института и бывший заместитель заместителя министра ВМС США Сет Кропси отметил, что американские БПЛА нужны Украине, чтобы компенсировать дефицит из-за новых экспортных ограничений Китая. По его мнению, союзники должны наладить производство дронов, чтобы обеспечить украинцам преимущество в небе.

"Невыполнение этого требования почти гарантирует, что Россия одержит верх, — отметил аналитик. — США должны действовать немедленно".

Производители дронов на Западе стремятся конкурировать с DJI и другими китайскими фирмами. В связи с этим он предложил властям США включить в пакеты военной помощи Украине квадрокоптеры, произведенные американскими компаниями.

Украинские военные активно применяют дроны от китайской компании DJI Фото: Getty

Остин Грей возразил своему коллеге и обратил внимание на большую проблему: Силам обороны Украины нужны дешевые "одноразовые" БПЛА, а в США такие массово не выпускают. Американские компании поставляют беспилотники правительственным органам и бизнесу, поэтому стоимость передовых моделей начинается от $16 тысяч. При этом некоторые оборонно-технические производители передали свои дроны украинским военным, и после нескольких месяцев испытаний оказалось, что летательные аппараты не могут идеально работать на поле боя.

Сейчас в США не изготавливают гражданские беспилотники для массового рынка стоимостью всего несколько тысяч долларов, которые могли бы заменить DJI Mavic 3, используемые как Украиной, так и Россией в боевых действиях. По мнению Остина Грея, Пентагон или министерство торговли не могут закупать дешевые квадрокоптеры, поскольку предприятия страны не производят их в достаточном количестве. Впрочем, власти способны побудить американские компании наладить массовое производство такой техники.

Сет Кропси добавил, что Запад не может поддержать Украину, ввязавшись в войну напрямую, но может обеспечить ее необходимой техникой. Беспилотные авиационные комплексы играют большую роль, ведь позволяют украинским артиллеристам точнее стрелять и тратить значительно меньше боеприпасов. По подсчетам эксперта, без дронов ВСУ нужно не 120-150 тысяч, а около 500 тысяч снарядов в месяц плюс более 1000 орудий.

С 1 сентября Китай вводит ограничения на экспорт дронов из-за войны в Украине. Поставщикам придется получать лицензии и доказывать, что они не продают беспилотники для применения в боевых действиях. Экспортный контроль коснется гражданских квадрокоптеров, таких, как DJI Mavic 3, которые могут летать более получаса и поднимать грузы.

Украинский эксперт Валерий Яковенко рассказал, как ограничения Китая повлияют на войну в Украине. По его мнению, контроль приведет к резкому подорожанию и дефициту дешевых китайских беспилотников.