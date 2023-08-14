Безпілотники США не підходять для війни з Росією: військовий експерт розкрив причину

Американські компанії поки що не вміють масово випускати БПЛА, тому вони не замінять дешеві китайські квадрокоптери.

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Американські безпілотники не допоможуть Україні виграти війну, оскільки не підходять для боротьби з Росією. Про це в газеті The Wall Street Journal написав Остін Грей — колишній офіцер розвідки Військово-морських сил США, а нині розробник на заводі з виробництва дронів.

6 серпня президент Йорктаунського інституту й колишній заступник заступника заступника міністра ВМС США Сет Кропсі зазначив, що американські БПЛА потрібні Україні, щоб компенсувати дефіцит через нові експортні обмеження Китаю. На його думку, союзники мають налагодити виробництво дронів, щоб забезпечити українцям перевагу в небі.

"Невиконання цієї вимоги майже гарантує, що Росія візьме гору, — зазначив аналітик. — США мають діяти негайно".

Виробники дронів на Заході прагнуть конкурувати з DJI та іншими китайськими фірмами. У зв'язку з цим він запропонував владі США включити в пакети військової допомоги Україні квадрокоптери, вироблені американськими компаніями.

Українські військові активно застосовують дрони від китайської компанії DJI Фото: Getty

Остін Грей заперечив своєму колезі та звернув увагу на велику проблему: Силам оборони України потрібні дешеві "одноразові" БПЛА, а в США такі масово не випускають. Американські компанії постачають безпілотники урядовим органам і бізнесу, тому вартість передових моделей починається від $16 тисяч. Водночас деякі оборонно-технічні виробники передали свої дрони українським військовим, і після кількох місяців випробувань виявилося, що літальні апарати не можуть ідеально працювати на полі бою.

Наразі у'в США не виготовляють цивільні безпілотники для масового ринку вартістю лише кілька тисяч доларів, які могли б замінити DJI Mavic 3, що використовуються як Україною, так і Росією в бойових діях. На думку Остіна Грея, Пентагон або міністерство торгівлі не можуть закуповувати дешеві квадрокоптери, оскільки підприємства країни не виробляють їх у достатній кількості. Втім, влада здатна спонукати американські компанії налагодити масове виробництво такої техніки.

Сет Кропсі додав, що Захід не може підтримати Україну, вступивши у війну напряму, але може забезпечити її необхідною технікою. Безпілотні авіаційні комплекси відіграють неабияку роль, адже дозволяють українським артилеристам точніше стріляти й витрачати значно менше боєприпасів. За підрахунками експерта, без дронів ЗСУ потрібно не 120-150 тисяч, а близько 500 тисяч снарядів на місяць плюс понад 1000 гармат.

З 1 вересня Китай вводить обмеження на експорт дронів через війну в Україні. Постачальникам доведеться отримувати ліцензії та доводити, що вони не продають безпілотники для застосування в бойових діях. Експортний контроль торкнеться цивільних квадрокоптерів, таких як DJI Mavic 3, що можуть літати понад пів години та підіймати вантажі.

Український експерт Валерій Яковенко розповів, як обмеження Китаю вплинуть на війну в Україні. На його думку, контроль призведе до різкого подорожчання й дефіциту дешевих китайських безпілотників.