Украинцы решили главную проблему морских дронов: чем это грозит флоту РФ (видео)

Российским кораблям больше небезопасно находиться в Черном и Азовском море, поскольку беспилотники настигнут их в любом порту, считают эксперты.

Украинским разработчикам первыми в мире удалось решить критическую проблему морских дронов — как сохранить связь и управление на больших расстояниях. Об этом военный эксперт издания Defence Express Александр Киричевский рассказал в комментарии программе "Факты недели", комментируя атаку в Новороссийске.

Надводные дроны не так часто применяются в мире из-за проблемы со стабильностью управления. По словам Александра Киричевского, украинские же военные не теряют связь с надводными беспилотниками ни на одном из этапов операции, хотя их маршрут занимает много часов.

"Даже возле Новороссийска наши специалисты смогли получить картинку с оптико-электронной станции, куда бить по десантному кораблю", — подчеркнул эксперт.

В сети появилось видео с дрона в момент атаки в порту Новороссийска. "Факты недели" обратили внимание, что носом аппарат похож на модель Magura V5, недавно представленный украинцами на выставке в Турции. Он управляется с помощью радиосети и спутниковой связи, а встроенная камера позволяет передавать достаточно качественное изображение в реальном времени.

Морской беспилотник Magura V5 на презентации Фото: Скриншот

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко обратил внимание, что украинские морские дроны на пути к Новороссийску смог преодолеть большое расстояние и обойти все средства защиты ВС РФ, при этом оккупанты их даже не заметили.

"Все это — громкая пощечина России, — считает аналитик. — Проиграли в Черном море, а скоро будут проигрывать в Азовском".

Согласно заявлению разработчиков, Magura V5 несет боевую часть весом 350 кг. Александр Коваленко уверяет, что такого количества взрывчатки достаточно для нанесения существенного вреда такой цели, как большой десантный корабль ВС РФ проекта 775 водоизмещением 4000 т, делая его небоеспособным. Практически любое российское судно теперь под угрозой, даже если находится в защищенном порту.

Капитан 1 ранга ВМС Украины в запасе Павел Лакийчук обратил внимание, что раньше дальность хода украинских дронов была ограничена, но ее удалось увеличить, что показывает успешная атака в Новороссийске. У Magura V5 она составляет почти 800 км.

"И Новороссийск, и Туапсе уже не гарантия от ударов дронов, от "бавовны". Что остается? Азовское море, канал "Волгодон" и, пожалуйста — в Астрахань", — прокомментировал военный.

Magura V5 — не единственная модель, которая может удивить российских оккупантов. В мае стало известно о разработке в Украине беспилотной подлодки Toloka TLK-150. Как прогнозирует Александр Киричевский, первый рабочий образец военные смогут применить после окончания зимних штормов — в марте 2024 года.

25 июля украинский беспилотник Magura V5 представили в Стамбуле на международной выставке IDEF 2023. Как заявили разработчики, модель получила особую систему управления, которая сведет к минимуму участие операторов даже в суровых боевых условиях.

А уже 4 августа в городе Новороссийск в Краснодарском крае прогремели взрывы. Минобороны РФ сообщили об атаке военно-морской базы надводными беспилотниками, которые якобы запустили из Украины. Позже стало известно о повреждении российского десантного корабля "Оленегорский горняк".