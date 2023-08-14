В России похвастались дроном с "вечным двигателем": как его хотят применять на войне (фото)

Как уверяют создатели, комплекс "Квазимачта" неуязвим для РЭБ, оснащен обычной и инфракрасной камерой, но работает только от кабеля.

На фронте в Украине российские военные применили новую разработку — систему разведки "Квазимачта" от концерна "Калашников". Об этом сообщило российское информационное агентство "Новости" в понедельник, 14 августа.

"Вы видели на нашем открытом показе большой хороший комплекс — это "Квазимачта". Коптер, который используется в разведке. Он себя очень хорошо показал в практической апробации — специальной военной операции (войне с Украиной , — ред.)", — сказал президент компании Алан Лушников.

Медиа в РФ уже окрестили новый беспилотник "дроном с вечным двигателем", так как "Квазимачта" благодаря подъемной платформе, которая питается электричеством от кабеля с земли, может находиться в воздухе в течение суток. В это время связь с коптером также осуществляется с помощью проводов. Кроме того, как уверяет разработчик, новая система разведки нечувствительна к действию РЭБ. Кроме того "Квазимачта" может вести видеонаблюдение как в оптическом, так и и инфракрасном диапазонах. Лушников, рассказывая о разработке, добавил, что хочет предложить ее государственному заказчику.

Так выглядят средства питания и управления беспилотником "Квазимачта"

Новая система разведки "Квазимачта": технические характеристики

составляющие — большой квадрокоптер-платформа, заземленный кабель питания;

время работы — 24 ч;

рабочая высота — до 100 м;

вес полезной нагрузки — до 2 кг;

Пока о беспилотнике, кроме того, что его испытали в зоне боевых действий в Украине, мало что известно

Напомним,10 июля в РФ представили новый дрон-бомбардировщик. Разработчики уверяют, что их беспилотник может поднять до 5 кг боеприпасов, но вместо них пока используют бутылки с водой.

А в марте 2023 года в России показали дрон под названием ТрАМП. Инженеры утверждают, что их творение будет способно преодолеть расстояние в 600 километров без дозаправки, и будет заниматься разведкой, а так же обеспечением связи.