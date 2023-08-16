"Заглушит" технику Китая и России: военные испытывают новую систему РЭБ на БТР

Модули предлагают установить на броневики или грузовики, чтобы небольшие боевые группы могли подавлять радиоэлектронные средства врага прямо на поле боя.

Армия США приступила к испытанию комбинированного средства кибербезопасности, радиопомех и радиоразведки под названием TLS-BCT, сообщает Defense News. Пентагон заключил с Lockheed Martin контракт на сумму $58,8 миллионов на поставку прототипов радаров для инициативы "Боевая группа бригады наземного уровня".

По словам бригадного генерала Эда Баркера, исполнительного директора программы разведки, радиоэлектронной борьбы и сенсоров, новые модули TLS-BCT установлены на БТР Stryker, но при необходимости их можно установить и на военные грузовики. В задачи испытаний системы входит радиолокационная борьба, нахождение угроз и обеспечение надежной связи между боевыми подразделениями.

Как пишет Defense News, Terrestrial Layer System-Brigade Combat Team или сокращенно TLS-BCT — это система радиоэлектронной борьбы и разведки, позволяющая небольшим бригадным боевым группам обнаруживать, отслеживать и подавлять вражеские радиоэлектронные системы, которыми владеют Китай, Россия и другие потенциальные противники США. TLS-BCT будет состоять из нескольких мобильных платформ, которые будут оснащены различными системами радиоэлектронной борьбы и разведки, объединенными в единую сеть, чтобы обмениваться данными и координировать свои действия.

Система также будет иметь возможность подавлять вражеские радиоэлектронные системы с помощью различных методов, включая глушение, перехват и искажение сигналов. TLS-BCT является частью более крупного усилия Армии США по модернизации своих возможностей РЭБ.

Как утверждает генерал Эд Баркер, обратная связь с солдатами и способность быстро адаптироваться являются ключом к успешному развитию технологий. Сейчас Пентагон активно работает над заменой бронетранспортера M113 времен холодной войны. Планируется, что некоторые новые машины будут оснащены системой TLS-BCT.

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