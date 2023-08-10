Военные получат уникальные процессоры, на которые не влияет ЭМИ и РЭБ: где они их возьмут

Пентагон поставил задачу перед учеными в рамках проекта PROWESS создать защищенные чипы для управления дронами, обработки данных и распознавания изображений.

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Исследователи из Университета Южной Калифорнии получат $9 млн на разработку особых процессоров, способных быстро и надежно реконфигурироваться в рамках проекта PROWESS, пишет Military Aerospace Electronics. Проект PROWESS расшифровывается, как "проект реконфигурации процессоров для широкополосного зондирования спектра".

Армия США в рамках проекта хочет получить высокопроизводительные чипы для потоковой передачи данных, которые реконфигурируются в течение 50 наносекунд. Это минимальный порог скорости, который устроит военных. Сейчас уже есть процессоры, которые реконфигурируются быстрее 1 наносекунды, но они очень дорогие и сложные, и армия не уверена, что они необходимы для выполнения задач, которые она хочет выполнять. Кроме того, Пентагон хочет убедиться, что эти процессоры будут надежными и долговечными в условиях боя.

Реконфигурируемые процессоры – это чипы, которые могут быть перепрограммированы для выполнения различных задач. Это означает, что они могут быть использованы для различных приложений в армии, таких как управление дронами, анализ данных и обработка изображений, полученных со спутников.

Реконфигурируемые процессоры важны для армии США по нескольким причинам. Во-первых, они позволяют армии быстро разрабатывать и внедрять новые технологии. Во-вторых, они позволяют армии более эффективно использовать свои ресурсы. В-третьих, они позволяют армии лучше защищаться от современных угроз.

К таким угрозам относятся не только хакерские атаки, но и влияние новых типов энергетического оружия – например, систем электромагнитного излучения (ЭМИ) или систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). При воздействии такого оружия человек не получает урон, а вот техника, особенно ее электронная начинка, сразу выходит из строя, а при воздействии РЭБ не может функционировать нормально из-за помех.

Исследователи объясняют, что коммерческие и военные требования к электромагнитному спектру заставляют радиочастотные системы работать во все более перегруженных и сложных средах. Зондирование спектра в этих условиях повышает спрос на обработку краев, превышающую возможности современных устройств.

По этому контракту специалисты Университета Южной Калифорнии будут выполнять работы в Арлингтоне и Вене, штат Вирджиния. Проект планируется закончить уже через три года.

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