Силы обороны уничтожили станцию РЭБ "Житель": как они мешают ВСУ на поле боя (видео)

Модуль мощностью 10 КВт создает помехи, подавляя любую связь на расстоянии 30 км, а также сбивает с курса "умные" боеприпасы.

Накануне Силы обороны Украины уничтожили на фронте российскую систему радиоэлектронной борьбы Р-330Ж "Житель". Фокус расскажет, что это за техника и чем она опасна для украинской армии.

Как пишет российское издание "Военное обозрение", армия РФ впервые приняла Р-330Ж "Житель" на вооружение в 2008 году, но с тех пор система была модернизирована.

Это автоматизированная станция создания помех, созданная предприятием "ПРОТЕК" для армии РФ. Станция работает в составе автоматизированного комплекса помех Р-330М1П "Диабазол" или автономно, но с меньшей эффективностью. Модуль питается от генератора, его стандартный рассчет составляет четыре человека.

Российская станция РЭБ Р-330Ж "Житель" Фото: Военное обозрение

Она предназначена для подавления наземных станций мобильной связи GSM-900/1800, систем спутниковой связи "ИНМАРСАТ" и "Иридиум", навигационной системы GPS (NAVSTAR). "Житель" также помогает россиянам в радиоэлектронной разведке, автоматически обнаруживая и пеленгуя источники радиоизлучений. Кроме того, он может обмениваться данными с такими же станциями для охвата большей территории и более точного определения координат. Объекты, излучающие сигнал, отображаются на электронных топографических картах или прямоугольной сетке координат.

"Когда "Житель" работает, то про любую связь в указанном диапазоне можно забыть. Ее просто не будет совсем. А две станции, работающие в паре, вполне способны оглушить миллионный город", — пишет "Военное обозрение". — "Единственный минус — это то, что "Житель" в радиусе действия валит всех, и своих, и чужих. Поэтому в процессе работы делается оповещение по кабельному телефону для своих. Таким же образом информируют и об окончании работы".

"Житель" ведет радиоразведку в частотном диапазоне Р-330Ж "Житель" 100-2000 МГц, а подавляет цели на таких частотах: 800-960 МГц; 1227,6 МГц; 1575,42МГц; 1500-1700МГц; 1700-1900 МГц. Дальность подавления наземного оборудования — до 25 км, БПЛА — более 50 км, скорость обмена информацией с командным пунктом — от 48 кбит/с.

Развертывание антенн станции РЭБ "Жителя" Фото: Военное обозрение

Российские военные эксперты считают еще одним значительным недостатком "Жителя" очень долгое развертывание. Солдатам приходится устанавливать антенны вручную, поднимая их с помощью механических лебедок, причем синхронно.

В июле специалист из Британского Королевского института объединенных служб (RUSI) Томас Уитингтон рассказал, что российские системы "Житель" мешают ВСУ применять американские корректируемые боеприпасы JDAM. Станция подавляет сигналы спутниковой навигации с диапазоном волн от 100 МГц до 2 ГГц, создавая радиопомехи мощностью 10 кВт на расстоянии до 30 км. Бомбы JDAM используют сигналы GPS в диапазонах от 1,164 ГГц до 1,575 ГГц, поэтому попадает под воздействие "Жителя". Томас Уитингтон уточнил, что российские системы РЭБ не могут полностью обезвредить управляемые боеприпасы, однако значительно снижают их точность попадания.

Ранее писали, что бойцы ССО и ВСУ одним ударом уничтожили сразу три единицы техники ВС РФ: станцию "Житель", танк и машину технической поддержки вместе с личным составом.