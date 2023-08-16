Трех одним ударом: бойцы ССО показали кадры уничтожения редкой станции "Житель" (видео)

По данным командования, по итогам операции россияне потеряли танк, автоматизированную станцию постановки помех Р-330Ж и машину технической поддержки с личным составом.

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Операторы Сил специальных операций вместе с бойцами ВСУ уничтожили сразу три единицы техники ВС РФ. Об этом заявили в пресс-службе ССО в Telegram.

"Сразу три единицы техники противника уничтожили воины 3-го полка ССО Украины во взаимодействии с дружественным подразделением Сил обороны", — говорится в сообщении.

Военные уточнили, что среди сожженной вражеской техники – автоматизированная станция постановки помех Р-330Ж "Житель", машина технической поддержки вместе с личным составом и танк.

Точная локация неизвестна.

Напомним, чтокраинские бойцы уничтожили технику РФ вблизи Донецкого аэропорта. Защитники показали, как ликвидировали российскую БМП-1 на Авдеевском направлении. В группировке заявили, что нанесения потерь врагу не способно утомлять.

Бойцы батальона К-2 54 бригады ВСУ превратили в металлолом российскую гаубицу Д-30 и КамАЗ. В пресс-службе отметили, что это произошло в промышленной зоне в Донецкой области. Российские оккупанты пытались спрятать установку среди густой растительности, но уберечь ее это не помогло.

Воины подразделения БПЛА "Грифон" совместно с солдатами 501-го отдельного батальона морской пехоты ликвидировали вражескую БМП-2. В этом защитникам помог дрон, еще два беспилотника сняли удар с разных ракурсов.

А также Силы обороны уничтожили пол роты ВС РФ на левобережье Херсонщины. За частью российских захватчиков в районе села Казачьи Лагери приехала эвакуация, которой также не повезло попасть под огонь. Не ликвидированные Силами обороны оккупанты сдались в плен.