Трьох одним ударом: бійці ССО показали кадри знищення рідкісної станції "Житель" (відео)

За даними командування, за підсумками операції росіяни втратили танк, автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж і машину технічної підтримки з особовим складом.

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Оператори Сил спеціальних операцій разом із бійцями ЗСУ знищили одразу три одиниці техніки ЗС РФ. Про це заявили у пресслужбі ССО в Telegram.

"Одразу три одиниці техніки противника знищили воїни 3-го полку ССО України у взаємодії з дружнім підрозділом Сил оборони", — йдеться в повідомленні.

Військові уточнили, що серед спаленої ворожої техніки — автоматизована станція постановки перешкод Р-330Ж "Житель", машина технічної підтримки разом з особовим складом і танк.

Точна локація невідома.

Нагадаємо, що українські бійці знищили техніку РФ поблизу Донецького аеропорту. Захисники показали, як ліквідували російську БМП-1 на Авдіївському напрямку. В угрупованні заявили, що завдання втрат ворогу не здатне втомлювати.

Бійці батальйону К-2 54 бригади ЗСУ перетворили на металобрухт російську гаубицю Д-30 і КамАЗ. У пресслужбі зазначили, що це сталося в промисловій зоні на Донеччині. Російські окупанти намагалися заховати установку серед густої рослинності, але вберегти її це не допомогло.

Воїни підрозділу БПЛА "Грифон" спільно з солдатами 501-го окремого батальйону морської піхоти ліквідували ворожу БМП-2. У цьому захисникам допоміг дрон, ще два безпілотники зняли удар із різних ракурсів.

А також Сили оборони знищили пів роти ЗС РФ на лівобережжі Херсонщини. За частиною російських загарбників у районі села Козачі Лагері приїхала евакуація, якій також не пощастило потрапити під вогонь. Не ліквідовані Силами оборони окупанти здалися в полон.