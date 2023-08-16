Найдет цель за сотни километров: в Украине испытают комплекс Gekata для БПЛА (видео)

Систему установят на беспилотник PD-2, чтобы проверить в разных условиях. В будущем он поможет ВСУ уничтожать оккупантов.

Компания НПЦ "Инфозащита" cобирается до конца года завершить испытания комплекса радиотехнической разведки Gekata на базе беспилотника PD-2 Об этом журналистам Defense Express рассказал ее директор Ярослав Калинин.

Комплекс Gekata – это система радиотехнической разведки, разработанная "Инфозащитой", предназначенный для обнаружения вражеских целей на расстоянии более сотни километров. Она представляет собой контейнер весом 10 кг со специальным оборудованием, который устанавливается на беспилотник и позволяет отслеживать одновременно до 200 объектов и определять их координаты.

Разработчики уже получили дрон PD-2 от производителя "Укрспецсистемс", чтобы установить и протестировать систему Gekata. Для этого проекта уже выделили отдельную структуру со специалистами По словам Ярослава Калинина, разработчики активно сотрудничают с ВСУ и нарабатывают базу сигналов основных РЭБ оккупантов, чтобы дрон мог противостоять средствам радиоэлектронной борьбы.

По замыслу инженеров, полноценный авиационный комплекс должен состоять из наземной станции управления и шести беспилотников PD-2, оборудованных системой Gekata. Это позволит проводить круглосуточную разведку на линии протяженностью в 100 км и на глубине в 450 км от места старта беспилотника.

Gekata может одновременно отслеживать до 200 целей Фото: НВЦ "Інфозахист"

Сам дрон представили еще в 2021 году и летные испытания показали, что его можно значительно улучшить. Инженеры постоянно вносили изменения, совершенствуя поведение беспилотника с учетом нагрузки, ускорений во время взлета и посадки, вибрации во время полета, влияние высоты и т.д.

"В результате претерпела изменения антенная система, которая приобрела лучшие возможности по детектированию электромагнитных излучений в зоне наблюдения в 360 градусов. Сейчас ее внешний вид учитывает как аэродинамику фюзеляжа, так и защищает чувствительные сенсоры от атмосферного воздействия", — рассказал Ярослав Калинин.

Директор "Инфозащиты" уверен, что уже к концу этого года будут проведены все необходимые испытания для дальнейшего боевого применения комплекса Gekata.

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