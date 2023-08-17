ВСУ вооружились уникальным дроном SkyKnight 2: быстрый, мощный и не боится РЭБ

Украинский беспилотник с ИИ может работать может уничтожать оккупантов двумя способами: тараня в режиме "камикадзе" и сбрасывая бомбы.

Беспилотный летательный аппарат SkyKnight 2 ("Небесный рыцарь 2"), который не в силах остановить даже системы радиоэлектронной борьбы противника, получил допуск к эксплуатации в армии от Министерства обороны Украины. Об особенностях этого дрона рассказал его главный инженер по имени Сергей, пообщавшись с журналистами АрмияInform.

Дрон SkyKnight 2 многофункциональный: он может поражать цель и взрываться при этом в режиме "камикадзе" или сбрасывать на нее боеприпасы, оставаясь при этом невредимым. Вес полезной нагрузки при этом достигает 2,5 килограмма. Кроме того с помощью ИИ дрон может атаковать как неподвижные, так и движущиеся цели. Беспилотник оборудован блоком mesh-сети — это беспроводная ячеистая сеть, состоящая из модулей. Если один из таких модулей будет поврежден или каким-либо другим образом выйдет из строя, то система продолжит работать.

БПЛА SkyKnight 2, который прозвали "небесным рыцарем" может летать в автономном режиме благодаря наличию искусственного интеллекта. Оператор на старте задает цель, которую должен поразить дрон, а дальше им управляет бортовой компьютер. Благодаря этому даже если SkyKnight 2 потеряет связь со своим оператором под воздействием российского РЭБ или антидронового ружья, то все равно доберется до цели и поразит ее.

Главный инженер "Небесного рыцаря" Сергей уверяет, что дроном достаточно легко управлять. Поэтому и обучение операторов для работы с такой техникой проходит несколько быстрее.

"Если у оператора уже есть навыки пилотирования на DJI, Autel, на стабилизированных платформах, то SkyKnight 2 он усвоит очень быстро. Так что подготовить специалиста на него можно достаточно быстро. Даже если оператор совсем новичок, то научить его можно через неделю", — сказал он.

Так выглядит беспилотник SkyKnight 2, получивший прозвище "небесный рыцарь" Фото: "Армия Информ"

Напомним, в конце июля в Украине испытали новый дрон STING A. Беспилотник может как работать в качестве дрона-разведчика, так и выполнять функции ударного БПЛА.

А несколько ранее команда Юрия Голика испытала новый FPV-дрон, разработанный для военных. Во время тестов он смог поднять груз весом 5 кг, имитирующий боеприпас, и пролететь 5 км. Летательный аппарат оснастили двумя камерами и тепловизором, а также системой защиты от средств радиоэлектронной борьбы.