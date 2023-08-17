Ударные БПЛА MQ-20 Avenger научили работать роями и без оператора: что из этого получилось

Специальное ПО, которое управляет дронами, адаптируется к непредвиденным обстоятельствам миссии, чтобы обеспечить тактическое выполнение беспилотниками своих задач.

Scientific Systems разработала специальную программную платформу для легендарных беспилотников MQ-20 Avenger, которые теперь могут работать в режиме "роя", сообщается в официальном пресс-релизе компании. Теперь сразу несколько разведывательных беспилотников могут под единым управлением выполнять разные боевые задачи.

Групповое поведение дронов от Scientific Systems было реализовано с помощью нескольких технологий, включая:

распределенную систему управления полетом, которая позволяет дронам Avenger общаться друг с другом и координировать свои действия;

систему позиционирования и навигации, которая позволяет дронам Avenger точно определять свое местоположение и положение других объектов;

систему искусственного интеллекта, которая позволяет дронам Avenger принимать решения о том, как выполнять задачи.

Эти технологии позволяют дронам Avenger работать вместе, чтобы выполнять сложные задачи, такие как разведка, наблюдение и нанесение тактических ударов "без необходимости участия человека". БПЛА могут свободно перемещаться по полю боя, избегать препятствий и поддерживать связь друг с другом, что делает их мощным инструментом для ведения войны.

В рамках эксперимента дроны Avenger были разделены на две группы. Одна группа дронов отвечала за разведку и наблюдение, а другая группа дронов отвечала за нанесение ударов. Дроны Avenger свободно летали, обходили препятствия и обменивались данными друг с другом, как и запланировали разработчики. Демонстрация показала, что MQ-20 Avenger смогут быть использованы для выполнения задач, которые слишком опасны или слишком сложны для пилотируемых самолетов.

Специальное ПО от Scientific Systems, которая является подразделением General Atomics (создавшей дроны MQ-20 Avenger), адаптируется к непредвиденным обстоятельствам миссии, таким как сбои системы миссии, обрыв связи и боевые потери из-за действий противника. Алгоритмы очень быстро и самостоятельно принимают решения, а это может изменить исход боя, когда важна каждая доля секунды. Такое ПО ранее демонстрировалось в масштабах до 30 объединенных БПЛА, в экспериментах с 5 живыми и 25 виртуальными платформами.

MQ-20 Avenger — это мультифункциональный дрон, который выполняет не только разведку, но и может наносить удары по технике врага с помощью мощных ракет типа Hellfire. Avenger способен развивать максимальную скорость 740 км/ч и находиться в воздухе до 20 часов.

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