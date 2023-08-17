Дрон ВСУ подорвал новейший российский танк Т-90 "Прорив" за $4,5 млн (видео)

Операторы ВСУ нанесли удар простым БПЛА за 500 долларов, который стоит в 9 раз дешевле хваленого оккупантами танка.

Рота ударных беспилотных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Вооруженных сил Украины с помощью дрона-камикадзе лишили российских военных танка Т-90 стоимостью 4,5 млн долларов. Соответсвующее видео опубликовали на странице проекта "Армия дронов" в Facebook в четверг, 17 августа.

Украинским бойцам удалось уничтожить технику противника на Сватовском направлении (Луганская область). На видеокадрах видно, как на открытой местности стоит танк Т-90. К нему на большой скорости подлетает FPV-дрон и поражает бронированную технику противника. После этого беспилотник-разведчик показал, как танк содрогнулся от удара и из него повалил густой белы дым.

"Беспилотник за несколько сот долларов поражает технику стоимостью в миллионы долларов. Пораженной техники россиян будет больше", — отметила пресс-служба проекта.

Бойцы 92-й ОМБр уточнили, что бронетехнику уничтожил беспилотный летательный аппарат, стоимостью 500 долларов, а танк "Прорыв", которым уже не сможет воспользоваться противник, стоил в 9 тысяч раз дороже украинского дрона. Как уточнил командир роты "Ахиллес" Юрий Федоренко, взрыв не уничтожил, пусть и нанес ущерб российскому Т-90.

"Но мы настойчивые: сегодня повредили, а завтра — уничтожим", — заверил военный.

По данным нидерландский сайт исследования военных действий Oryx, Россия уже потеряла на войне в Украине 33 танка Т-90М. Всего же армия оккупантов перед началом вторжения насчитівала около сотни таких танков.

Напомним, 14 августа в Луганской области ВСУ уничтожили вражеский танк за $3 млн. Украинские операторы сначала подбили бронетехнику россиян FPV-дроном, а затем уничтожили с помощью бомбардировщика. Первый сброшенный беспилотным летательным аппаратом боеприпас разорвал российский танк на две части, второй заставил детонировать боекомплект. После этого дрон сбросил еще два боеприпаса, после чего разбросанные части танка полностью охватил огонь.

А несколько ранее дроны ВСУ уничтожили технику ВС РФ на $2 млн. Украинские операторы беспилотных летальных аппаратов нанесли противнику урон на Луганском направлении. Сначала ударная рота уничтожила танк Т-80. Далее целью ВСУ стал склад МТЗ.