"Наконец-то реальный прогресс": армия заявила об успехах в разработке лазерного оружия

Технологии оружия будущего пока еще нужно доработать, в том числе уменьшить размер и вес, но успехи уже есть.

США добились впечатляющих результатов в ходе исследований в области направленной энергии и лазерных боевых систем. Об этом журналистам заявила директор Агентства противокатерной обороны (MDA) Лаура Дезимоун, сообщает Breaking Defense.

По словам высокопоставленной чиновницы, армия США уделяет "повышенное внимание" разработке оружия направленной энергии для уничтожения ракет противника в связи с завершением новых исследований в области направленной энергии.

"Я думаю, что необходимые технологии все еще должны "созреть". Им нужно было достичь уровней мощности, а инженерам уменьшить размеру и вес для лучшей интеграции с боевыми системами", — объяснила Лаура Дезимоун.

Министерство обороны активно разрабатывала лазеры и мощные микроволны для противоракетной обороны с самого начала оборонной инициативы Рональда Рейгана 40 лет назад. В последние годы был всплеск интереса, который впоследствии угас из-за несовершенства технологий, но теперь технологии совершенствуются и "это дает потрясающие результаты", подчеркивает чиновница.

"Мы все время проводили исследования, изучали боевые эффекты и проводили эксперименты. Но мы думаем, что, наконец, мы начинаем видеть некоторый реальный прогресс", — говорит Дезимоун.

Минобороны уже выделила более $2 млн компании Lockheed Martin для изучения того, как оружие направленной энергии может быть интегрировано с текущими системами агентства, которые полагаются на кинетический перехват баллистических, и в будущее гиперзвуковые, ракеты. Исследование должно быть завершено в следующем месяце.

В данный момент Минобороны хотело бы получить компактные, надежные и эффективные лазеры для систем противовоздушной обороны. Особый интерес представляют волоконные, твердотельные, газовые и жидкофазные лазеры с диодной накачкой (непрерывные или импульсные).

"Направленная энергия открывает большие перспективы на будущее. Наличие потенциальной системы поражения направленной энергией дает так много преимуществ — дает истребителю дополнительные возможности для ведения боя, экономит перехватчики и снижает затраты на ведение боя", — подчеркивает Дезимоун.

Ранее Фокус рассказывал, что Пентагон собирается выяснить, как использовать лазеры не только для обороны, но и хочет найти способ обороняться от лазерных и кинетических атак противника. А китайские военные инженеры заявили о создании "бесконечного лазера". Благодаря новой системе охлаждения лазерные установки могут стать компактнее и не перегреваться. Если это правда, то науку и военную промышленность ждет огромный прорыв.