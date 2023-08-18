ВСУ уничтожили сразу два редких дрона "Мерлин-ВР": что о них известно (фото)

С начала полномасштабных действий украинским войскам удалось заметить и сбить всего несколько российских беспилотников "Мерлин-ВР".

Военные Сил специальных операций в четверг, 17 августа, уничтожили в Николаевской области два российских беспилотных летательных аппарата "Мерлин-ВР". Об этом сообщило Воздушное командование "Юг" на своей официальной странице в Facebook.

"17 августа 2023 года на Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожено 2 разведывательных БПЛА "Мерлин-ВР", — говорится в сообщении.

Подробности о том, при каких именно обстоятельствах были ликвидированы дроны противника, военные не разглашают.

Беспилотник Мерлин-ВР: что о нем известно

Что касается "Мерлин-ВР", то это экспериментальный беспилотник российского производства, впервые представленный в сентябре 2021 года. Россияне не сообщали об испытаниях, серийном производстве или принятии такого БПЛА на вооружение, однако в июне 2022 года ВСУ сбили первый такой аппарат на территории Украины.

Российский НИИ Современных телекоммуникационных технологий из Смоленска впервые представил экспериментальный дрон "Мерлин-ВР" в сентябре 2021 года, заявив, что он имеет гибридный двигатель с "малой акустической заметностью", которые в случае необходимости может перейти на электрическую тягу. По словам разработчиков, силовая установка позволяет летать около 10 часов на высоте до 5 км и поднимать полезную нагрузку весом 6,5 кг.

Так выглядит редкий российский беспилотник Мерлин-ВР

Напомним, в ночь на 20 мая ВСУ сбили 20 Shahed и редкий дрон "Мерлин-ВР". БПЛА, используемые Россией, оказались бесполезны против современной эшелонированной системы противовоздушной обороны, которую удалось создать в Украине.

Позже эксперты разобрали российский беспилотник "Мерлин-ВР" и изучили его "начинку". Внутри не оказалось никаких гибридных технологий. Еще под корпусом обнаружили много иностранніх комплектующих, продажа которых запрещена международными санкциями. В частности, тепловизор с французской матрицей Lynred (Ulis) PICO1024, более качественной, чем у российских же дронов "Орлан-10", а также израильской линзой. На некоторых деталях обнаружили маркировку Минобороны РФ, что свидетельствует о серийном производстве таких аппаратов.

А вечером 18 января Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил об уничтожении российского беспилотника "Мерлин-ВР". За все время войны украинским военным удалось захватить только несколько "Мерлинов", что указывает на редкость модели.