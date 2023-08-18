"Нужно лазерное оружие": в России ищут способы защитить Москву от украинских БПЛА

Российский эксперт Василий Кашин опасается, что беспилотники будут совершать налеты в России до конца войны с Украиной.

В России пытаются найти надежное средство для защиты от атак украинских беспилотников и признают, что Москва будет подвергаться налетам дронов до конца войны. Об этом российской газете "Взгляд" рассказал военный эксперт Василий Кашин.

"России необходимо продолжать усиливать систему ПВО и разрабатывать новые средства противодействия БПЛА. Скорее всего, полностью исключить такие атаки до полного поражения Украины будет сложно ", — сказал он.

Кашин признал, что украинские военные очень тщательно готовятся к атакам беспилотных летательных аппретов на города РФ — они прокладывают дронам маршрут на основе данных спутниковой разведки о расположении систем ПВО. Кроме того такой мегаполис, как Москва — идеальная среда для атак беспилотников, так как там большое количество зданий.

Эксперт также считает, что атакуя Москву, ВСУ хотят заставить россиян оттянуть системы ПВО к столице и оголить фронт. Кашин говорит о том, что налеты беспилотников на столицу РФ якобы не имеют никакого военного эффекта. Однако в этом же разговоре с журналистами призывает прорабатывать комплекс мер для защиты от таких атак и уточняет, что на это потребуется много времени.

"Нам необходимо проводить работу по усилению противовоздушной обороны, особенно вокруг Москвы. Нужно создавать новые средства уничтожения БПЛА — в частности, это может быть лазерное оружие. Но такой процесс займет много времени", — сказал Кашин.

Напомним, 18 августа в Подмосковье заметили "стаю" беспилотников. По данным Telegram-каналов, неопознанные объекты удалось зафиксировать над Серпуховым. РосСМИ, в свою очередь, утверждают, что информация о "стае беспилотников" является фейком, а в небе над Подмосковьем якобы кружат легкомоторные самолеты.

Также в этот день россияне остались без связи после атаки дрона в Брянской области. Как уверяет российское средство массовой информации, украинские военные атаковали Новые Юрковичи в 11:00 — с помощью беспилотного летательного аппарата они сбросили на населенный пункт два боеприпаса и повредили вышку связи. Местные жители во время инцидента не пострадали, однако у них начались перебои с сотовой связью и интернетом