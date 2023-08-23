Армия РФ собирается запускать беспилотники с дрононосца "Адмирал": что о нем известно

В скором времени систему презентуют, после чего передадут армии российских оккупантов в Украину, обещают разработчики.

В России разработан взлетно-посадочный БПЛА под названием "Адмирал-Авианосец", сообщил российскому агентству ТАСС представитель компании "Спецзащита связи" Дмитрий Зубарев. Задача это большого беспилотника – доставка малых ударных FPV-дронов на линию фронта.

"Мы сделали комплекс "Адмирал-Авианосец" на базе нашего БПЛА самолетного типа "Адмирал", который летает от четырех до шести часов. Была разработана система сброса небольших ударных FPV-дронов, также беспилотник несет еще и ретранслятор. Во время патрулирования местности или разведки при обнаружении точки интереса оператор может прямо с "Адмирала" отправить один или два маленьких ударных дрона с боевой нагрузкой до цели", — сказал Зубарев.

"Адмирал-Авианосец" – это большой грузовой дрон самолетного типа, который якобы может нести на своем борту до 8 кг груза (это два малых беспилотника). Аппарат способен продержаться в воздухе до трех часов и летать с максимальной скоростью 150 км/ч. По словам Зубарева, большой носитель дронов способен патрулировать территорию в 20 квадратных километров и увеличивать дальность действия малых беспилотников, обычная зона полета которых составляет около 4-5 километров.

"С одной стороны, два FPV-дрона — это мало, но, с другой стороны, комплекс предполагается для использования в целях охраны, а не в наступательных действиях. Если где-то окопалась вражеская диверсионно-разведывательная группа, мы можем отправить эти дроны для точечной работы. И если стандартный радиус действия FPV-дронов — 4-5 км, то "Адмирал" способен намного увеличить этот радиус", — отметил представитель компании "Спецзащита связи".

Он подчеркнул, что комплекс построен для защиты территории и нанесения точных ударов. "Очень скоро его должны отправить в зону СВО", говорит представитель разработчиков.

Ранее Фокус рассказывал, что российские оружейники создали специальные боеприпасы для дронов. По информации российских источников, новые боеприпасы создавались с учетом аэродинамических особенностей различных видов БПЛА.