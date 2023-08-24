Заглушит дроны прямо на ходу: новую систему РЭБ EnforceAir2 поместили в рюкзак (видео)

Систему EnforceAir2 можно быстро развернуть из походного положения и использовать даже в автомобиле для защиты от БПЛА.

Компания D-Fend Solutions, специализирующаяся на борьбе с дронами, объявила о выпуске своего последнего продукта EnforceAir2, сообщает сайт Drone DJ. Эта система радиоэлектронной борьбы достаточно гибкая, чтобы ее можно переносить в рюкзаке и быстро подготовить к работе.

Разработанное специально для тактических и скрытных операций, это компактное решение включает в себя все то, что военным нравится в оригинальной флагманской технологии EnforceAir, но обеспечивает еще более усовершенствованные и расширенные возможности борьбы с дронами.

По своей сути последняя разработка D-Fend Solutions представляет собой технологию киберзахвата на основе радиочастот, но ультрамобильный и легкий размер нового продукта означает, что он может обеспечить защиту солдат или правоохранительных органов на ходу даже в сложных и труднодоступных местах. Кроме того, EnforceAir2 получает питание от аккумуляторов с возможностью "горячей замены", что может обеспечить практически непрерывную работу.

EnforceAir2 пригодится для военных, спецслужб и полиции Фото: Скриншот

"Поскольку угроза атак дронами постоянно обостряется и распространяется, EnforceAir2 теперь предоставляет беспрецедентную мощность, гибкость и мобильность для военных и сотрудников служб безопасности, чтобы противостоять и преодолевать растущие риски и серьезные опасности", — говорит Янив Бенбенисти, президент и главный директор по продукции компании D-Fend Solutions.

Компактная система РЭБ EnforceAir2 оснащена многочисленными приемниками и передатчиками, возможностью мощной обработки в реальном времени и высокопроизводительными антеннами MIMO (множественный вход, несколько выходов). Такие антенны обеспечивают улучшенные диаграммы направленности сигнала.

Многофункциональный комплект EnforceAir2 позволяет тактическим группам решать проблемы развертывания и достигать полной эксплуатационной гибкости благодаря таким функциям, как:

механизмы быстрой настройки, блокировки и разблокировки для быстрого перехода между развертываниями;

варианты стационарного развертывания на краткосрочную и среднесрочную перспективу для тактических групп;

тактические, автомобильные, стационарные и ранцевые варианты развертывания.

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