В Украине упростили выдачу медицинских справок: как воспользоваться новой услугой

С помощью обновленного сервиса Helsi украинцы смогут узнать, какие документы нужно получить и какие анализы потребуется сдать.

Всеукраинский государственный онлайн-сервис Helsi объявил о новой услуге по получению информации о справках для оформления детей в школы и детские сады и университеты, а также для устройства на работу по некоторым профессиям. Как сообщается в Telegram-канале Helsi, теперь не нужно бегать по знакомым или рыться в интернете – вся информация о необходимых анализах и местах получения документа есть в приложении.

Для информации о справках нужно загрузить или обновить Helsi Фото: Скриншот

Если вам необходимо получить для ребенка какую-либо справку, которую требуют в школе, детском садике или ВУЗе перед 1 сентября, то для начала нужно установить или обновить приложение Helsi. Затем перейдите в само приложение Helsi и выберите пункт "Сервисы", а затем вам нужно попасть в пункт "Справки и профилактика".

В этом разделе представлен широкий набор справок и тут вы можете выбрать нужную именно вам. Определившись с нужной справкой и сделав соответствующий выбор, вы можете просмотреть, какие документы, консультации врачей и анализы необходимы для ее получения.

После этого прямо в приложении доступна запись на прием к профильным специалистам на удобное для вас время. Все результаты осмотров, результаты анализов и прочее будет храниться в разделе "Медицинские документы", так что вам не нужно носить с собой копии. Хотя, при необходимости вы можете распечатать их перед походом к врачу или переслать ему в электронном виде.

Ранее Фокус сообщал, как больницы используют медицинские инфосистемы для увеличения оплаты от НСЗУ. Украинцы возмутились из-за фейковых записей к врачам на портале Helsi. Инна Иваненко, исполнительный директор фонда "Пациенты Украины", объясняет, что это общая проблема для рынка медицинских инфосистем и на что обращать внимание при регистрации в МИС.