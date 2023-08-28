От запуска до удара: эксперты показали, как работает дрон-камикадзе "Ланцет" (видео)

Дроны "Ланцет" и "Орлан" запускаются двумя бойцами с катапульты и дополняют друг-друга в охоте за целями противника.

Аналитики смоделировали работу российского дрона "Ланцет" со своим "напарником" — беспилотным летательным аппаратом "Орлан". Видео было опубликовано на YouTube канале AiTelly.

Для того чтобы беспилотник "Ланцет" поразил свою цель, необходимо выполнить всего шесть шагов:

два солдата запускают разведывательный дрон "Орлан", используя катапульту;

беспилотник "Орлан" отслеживает и выбирает цели;

солдат разворачивает крылья дрона "Ланцет" и настраивает его на запуск из катапульты;

система командования и управления дрона "Орлан" передает координаты цели на беспилотник "Ланцет";

"Ланцет" переключается на электрооптическую систему наведения по указанию командно-контрольного центра "Орлана";

"Ланцет" поражает цель и активирует круглый снаряд с фугасом, который используется для подрыва или пробития брони.

Ланцет-3 — это самая большая модель, известная еще под названием дроны-камикадзе или дроны-самоубийцы. Самое важное в этих беспилотниках связано с финансами, поскольку их производство стоит от 20 до 40 тысяч долларов. Тогда как гиперзвуковая ракета "Кинжал" может обойтись в 10 млн долларов. Суть заключается в том, что, даже когда их уничтожит зенитный огонь, их все равно можно произвести в больших количествах за короткий промежуток времени.

Дрон имеет длину 1,65 м. Оснащен двумя парами х-образных крыльев, расположенных в передней и задней частях фюзеляжа. Размах крыльев "Ланцета" — 1 метр, а вес — около 12 килограммов. Беспилотником может управлять экипаж из двух человек, а для ля запуска дрона требуется катапульта.

Несколько ранее стало известно, что россияне начали запускать дроны "Ланцет" с прицепов авто. Украинские разведчики заметили необычную модификацию дрона-камикадзе "Ланцет", которая добавляет мобильности этому самому опасному БПЛА на фронте.

Напомним, что российские "Ланцеты" и "Орланы" почти на 70% состоят из иностранных компонентов. Санкционная группа исследовала три беспилотника разных видов, которыми россияне бьют по Украине и обнаружила в них большое количество компонентов, изготовленных западными компаниями.