Россияне начали запускать дроны "Ланцет" с прицепов авто: чем это грозит ВСУ (видео)

Украинские разведчики заметили необычную модификацию дрона-камикадзе "Ланцет", которая добавляет мобильности этому самому опасному БПЛА на фронте.

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Аэроразведка ВСУ заметила на фронте необычную мобильную установку запуска для российских дронов "Ланцет", о чем в соцсети Х (бывший Twitter) рассказал один из бойцов ВСУ. По данным украинского военного, мобильная установка смогла очень быстро покинуть район, где была обнаружена. Это значит, что российские "Ланцеты" получили дополнительную мобильность и возможность быстро перемещаться по линии фронта.

Как отмечают военные эксперты портала "Мілітарний", на опубликованных разведкой фотографиях видно, что оккупанты модифицировали обычный гражданский прицеп под стартовую площадку. Прицеп совсем небольшой и его легко потянет обычный внедорожник. Катапульта, установленная на прицепе, служит для запуска барражирующего боеприпаса. С помощью маскировочной сети оккупанты пытаются скрыть дрон-камикадзе.

Россияне пытаются скрыть смертельный груз в своем прицепе Фото: X (Twitter)

С этой мобильной платформы может быть запущен только один "Ланцет". Но в качестве тактического преимущества у платформы появилась мобильность, что несет дополнительную угрозу ВСУ.

"Экипаж "Ланцета". Редкое фото разведки, пусковой экипаж обычно ближе 10-15 км к фронту не подъезжает", — прокомментировал кадры украинский военнослужащий и специалист по радиоэлектронной разведке Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш".

Пусковая установка дрона "Ланцет" на прицепе Фото: Twitter

Российские "Ланцеты" – самые опасные на сегодня дроны-камикадзе, которыми обладают российские оккупанты. Дальность этих барражирующих боеприпасов превышает 40 км. Крылья "Ланцета" имеют необычную аэродинамическую схему. К фюзеляжу прикреплены два Х-образных крыла, обеспечивающие устойчивый полет и маневренность.

Фюзеляж оснащен оптической станцией в передней части, боевой частью, аккумулятором и электродвигателем посередине, толкающим винтом в хвостовой части. Планер дрона выполнен из композитного материала, из-за чего его непросто обнаружить средствами радиоэлектронной борьбы.

Напомним, что российские "Ланцеты" и "Орланы" почти на 70% состоят из иностранных компонентов. Санкционная группа исследовала три беспилотника разных видов, которыми россияне бьют по Украине и обнаружила в них большое количество компонентов, изготовленных западными компаниями.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине уже создали аналог российских дронов "Ланцет". Сейчас производители дорабатывают беспилотник, а Минцифры помогает им масштабировать производство.