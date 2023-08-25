Росіяни почали запускати дрони "Ланцет" із причепів авто: чим це загрожує ЗСУ (відео)

Українські розвідники помітили незвичайну модифікацію дрона-камікадзе "Ланцет", яка додає мобільності цьому найнебезпечнішому БПЛА на фронті.

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Аеророзвідка ЗСУ помітила на фронті незвичайну мобільну установку запуску для російських дронів "Ланцет", про що в соцмережі Х (колишній Twitter) розповів один із бійців ЗСУ. За даними українського військового, мобільна установка змогла дуже швидко покинути район, де її було виявлено. Це означає, що російські "Ланцети" отримали додаткову мобільність і можливість швидко переміщатися лінією фронту.

Як зазначають військові експерти порталу "Мілітарний", на опублікованих розвідкою фотографіях видно, що окупанти модифікували звичайний цивільний причіп під стартовий майданчик. Причіп зовсім невеликий і його легко потягне звичайний позашляховик. Катапульта, встановлена на причепі, служить для запуску боєприпасу, що баражує. За допомогою маскувальної сітки окупанти намагаються приховати дрон-камікадзе.

Росіяни намагаються приховати смертельний вантаж у своєму причепі Фото: X (Twitter)

З цієї мобільної платформи може бути запущений тільки один "Ланцет". Але як тактична перевага у платформи з'явилася мобільність, що несе додаткову загрозу ЗСУ.

"Екіпаж "Ланцета". Рідкісне фото розвідки, пусковий екіпаж зазвичай ближче 10-15 км до фронту не під'їжджає", — прокоментував кадри український військовослужбовець і фахівець із радіоелектронної розвідки Сергій Безкрестнов із позивним "Флеш".

Пускова установка дрона "Ланцет" на причепі Фото: Twitter

Російські "Ланцети" — найнебезпечніші на сьогодні дрони-камікадзе, якими володіють російські окупанти. Дальність цих баражуючих боєприпасів перевищує 40 км. Крила "Ланцета" мають незвичайну аеродинамічну схему. До фюзеляжу прикріплені два Х-подібних крила, що забезпечують стійкий політ і маневреність.

Фюзеляж оснащений оптичною станцією в передній частині, бойовою частиною, акумулятором і електродвигуном посередині, гвинтом, що штовхає, у хвостовій частині. Планер дрона виконано з композитного матеріалу, через що його непросто виявити засобами радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, що російські "Ланцети" та "Орлани" майже на 70% складаються з іноземних компонентів. Санкційна група дослідила три безпілотники різних видів, якими росіяни б'ють по Україні, і виявила в них велику кількість компонентів, виготовлених західними компаніями.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні вже створили аналог російських дронів "Ланцет". Зараз виробники допрацьовують безпілотник, а Мінцифри допомагає їм масштабувати виробництво.