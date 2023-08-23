Російські "Ланцети" та "Орлани" майже на 70% складаються з іноземних компонентів, — Єрмак

За словами Андрія Єрмака, санкційна група дослідила три безпілотники різних видів, якими росіяни б’ють по Україні і виявила в них велику кількість компонентів, виготовлених західними компаніями.

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Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак 23 серпня повідомив, що Міжнародна санкційна група Макфола — Єрмака дослідила понад сто іноземних компонентів трьох БпЛА різних видів, які Росія використовує у війні проти України, і виявила, що 69% цих компонентів походить від західних компаній.

"Ми вивчили 174 іноземні компоненти, вилучені з трьох моделей БПЛА, які росіяни задіюють у війні проти України — це "Ланцет", "Орлан-10" та Shahed-136/131. Це ті БПЛА, на які найбільше скаржаться наші військові на фронті", — повідомив Єрмак.

За його словами, група запропонувала міжнародним партнерам конкретні санкційні рекомендації, які допоможуть "перекрити кисень" російському військово-промисловому комплексу (ВПК).

З чим має справу Україна

Орлан-10" — використовується для повітряної розвідки, виявлення позицій та спроб навести вогонь на підрозділи протиповітряної оборони України.

"Ланцет" — ударний БПЛА, який працює на передовій, зокрема, використовується проти бронетехніки.

Shahed-136/131 — найчастіше ворог використовує для ударів по портах, складах зерна та інфраструктурі.

"Дослідження показало, що 69% компонентів походить від західних фірм і росія все ще дуже залежна від компонентів іноземного виробництва, зокрема мікроелектронік", — повідомив керівник ОП.

Про що йдеться у звіті Київської школи економіки (KSE)

"Наше розслідування виявило зростання обсягів торгівлі після різкого спаду на початку повномасштабного вторгнення у третьому кварталі 2022 року. За період із січня по травень 2023 року обсяг цих угод склав $7,2 млрд, що на 19% вище, ніж у січні-травні 2023 року. відповідний період у 2022 році ($6,1 млрд). У 2022 році загальна сума склала $15,8 млрд", — повідомляється у звіті KSE.

Також, група Макфола — Єрмака запропонувала заходи, щоб запобігти постачанню найважливіших комплектуючих для російського ВПК, серед яких:

узгодження санкцій у межах санкційної коаліції;

більш широкий експортний контроль;

підвищення відповідальності компаній-виробників;

підвищення відповідальності та ефективніше використання існуючих інститутів і структур.

Нагадаємо, 23 серпня повідомлялося, що дрони ЗСУ знищили найпотужніший міномет "Тюльпан" і САУ "Акація" під Бахмутом. Окупанти сховали техніку серед житлових будинків, але оператори БПЛА все одно її дістали.

Крім того, стало відомо, що російські зброярі створили спеціальні боєприпаси для дронів. За інформацією російських джерел, нові боєприпаси створювали з урахуванням аеродинамічних особливостей різних видів БПЛА.