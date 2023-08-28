ВВС США хотят получить 2000 беспилотников Valkyrie с ИИ: как их будут использовать

Пентагон планирует получить из бюджета около 6 млрд на эту программу, а стоимость каждого дрона "Валькирия" будет составлять от $3 до $25 млн, но некоторые эксперты против создания "умного" оружия.

Военно-воздушные США сейчас пытаются получить огромное финансирование в размере $5,8 млрд на создание от 1000 до 2000 беспилотников типа XQ-58A Valkyrie, которыми будет управлять искусственный интеллект, сообщает The New-York Times. Дроны будут работать совместно с истребителями F-22 и F-35, которыми управляют люди.

Беспилотные самолеты XQ-58A Valkyrie предназначены для прикрытия основного истребителя в ситуациях, когда пилот атакован врагом, а еще они могут выполнять роль дронов-камикадзе для поражения самолетов противника или удара по наземным и морским целям. Такой БПЛА может развивать скорость 885 км/ч, подниматься на высоту в 14 километров, а дальность полета подобных боевых дронов составляет 5500 километров. Каждая "Валькирия" будет стоить от 3 до 25 миллионов долларов, а это гораздо дешевле чем современный истребитель и вообще не сравнится с ценой жизни пилота.

Самые дешевые из них будут выполнять роль дронов-камикадзе, а в более сложном варианте выполнять миссии разведки и защиты основного самолета, в том числе отвлекая на себя внимание и даже ведя воздушный бой с врагом. В целом, Пентагон рассчитывает создать целый ряд специализированных типов этих автономных самолетов. Некоторые из них будут сосредоточены на миссиях по наблюдению или пополнению запасов, другие будут летать в атакующих группах. ИИ будет собирать и оценивать информацию от своих датчиков по мере приближения к силам противника, чтобы идентифицировать другие угрозы и ценные цели, прежде чем запрашивать разрешение у пилота начать любую атаку с помощью своих бомб или ракет.

XQ-58A Valkyrie будут работать в составе боевой группы вместе с истребителями F-22 и F-35 Фото: Facebook

По словам генерал-майора Р. Скотта Джоба, который отвечал за установление требований к программе воздушного боя, эти дроны нельзя назвать идеальным решением, как и все, что будет когда-либо создано в военной сфере, ведь противник всегда будет находить ответ на любую инновацию.

"Но вы можете поставить потенциальных противников перед дилеммами — и одна из этих дилемм — массовость", — заявил генерал Джоб, имея в виду развертывание большого количества дронов против сил противника.

Хотя программа ВВС США "Следующее поколение господства в воздухе" получила широкую военную поддержку, правозащитники обеспокоены тем, что беспилотные военные машины прокладывают путь к антиутопическому будущему в стиле "Терминатора".

"Вы переступаете моральную черту, передавая право убивать машинам, позволяя компьютерным датчикам, а не людям, отнимать человеческую жизнь", — говорит Мэри Уэрхэм, директор по правозащитной деятельности отдела вооружений Human Rights Watch. Эта правозащитная организация очень активно выступает за международные ограничения на автономные военные действия.

Другие противники ИИ-оружия, такие, как некоммерческая организация Future of Life Institute, называют подобные системы вооружений "роботами-убийцами", поскольку алгоритмическое принятие решений в оружии позволяет вести более быстрый бой, что приведет к увеличению угрозы быстрой эскалации конфликта и непредсказуемости, а также риску создание оружия массового поражения.

Human Rights Watch поддерживает инициативу Stop Killer Robots

Ранее Фокус сообщал, что Израиль первой в мире запустит лазерную систему ПВО. Эта система сможет сбивать иранские дроны, которые получает РФ, а так же ракеты и минометные боеприпасы.