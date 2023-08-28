У беспилотных подлодок появятся "цифровые двойники": зачем они нужны военным

Военные инженеры успешно провели морские испытания своего прототипа для создания и управления цифровыми двойниками беспилотных подводных аппаратов, таких как REMUS 100.

Компания Integer Technologies отчиталась об успешном завершении морских испытаний своего прототипа для создания и управления цифровых двойников беспилотных подводных дронов, сообщает Shephardmedia. Это тестирование является частью сотрудничества с Минобороны США в рамках проекта DARPA SBIR Phase 2. Целью программы является улучшение подводной связи и принятия решений для миссий подводных беспилотников.

Цифровой двойник — это виртуальное представление физического объекта или системы. Он может использоваться для моделирования поведения физического объекта или системы и предсказания ее производительности в различных условиях. Цифровые двойники UUVs (беспилотных подводных субмарин) могут использоваться для моделирования поведения аппарата в реальных условиях, изучения его износоустойчивости, поведения при различных критических ситуациях. Цифровой двойник может использоваться для планирования миссии UUV или обучения будущих операторов подводных беспилотников. Подобная система цифровых двойников может пригодиться и для разработки будущих модификаций подобных аппаратов.

Принцип работы системы цифровых двойников Фото: Integer Technologies

Команда интегрировала архитектуру цифрового двойника, программное обеспечение и системы связи в REMUS 100. Это автономный подводный аппарат (AUV), разработанный компанией Northrop Grumman. Он предназначен для выполнения различных задач, включая разведку, картографирование, сбор образцов и наблюдение. Remus 100 имеет длину около 1,8 метра и весит около 80 килограммов. Он оснащен двумя электродвигателями, которые позволяют ему развивать скорость до 5 узлов (9,26 км/ч). AUV также оснащен различными датчиками, включая гидролокатор, видеокамеру и датчики глубины. Remus 100 может работать на глубине до 100 метров и автономно в течение 24 часов.

Программа SBIR Phase 2 направлена ​​на определение и демонстрацию вариантов использования цифровых двойников для отдельных беспилотных подлодок, а также миссий с участием нескольких UUVs с целью помочь операторам преодолеть проблемы подводной связи в миссиях UUVs.

Программа исследований включала разработку и проведение испытаний в воде прототипа архитектуры разделенного бортового и внешнего цифрового двойника. Эта архитектура позволяет прогнозировать вероятность успеха миссии и предоставляет операционному командиру альтернативные достижимые миссии в реальном времени на основе прошлого, настоящего и прогнозируемого состояния окружающей среды и подсистемы беспилотных подводных аппаратов.

Подводный беспилотный аппарат REMUS 100

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