Первая в Украине: ВСУ уничтожили уникальную российскую РЛС "Предел-Э" (видео)

Новейшую радиолокационную станцию "Предел-Э" прикрывал еще и комплекс радиоэлектронной борьбы "Леер-2", но это не помешало украинским воинам.

Украинские военные в зоне боевых действий в Херсонской области впервые уничтожили российскую радиолокационную станцию "Предел-Э". Об этом говорится в сводке об оперативной обстановке Сил обороны юга Украины от 28 августа.

Известно, что российскую технику бойцам ВСУ удалось ликвидировать, используя HIMARS, который и поразил РЛС снарядом типа GMLRS. В профиле Ukraine Weapons Tracker в социальной сети Х (Twitter) опубликовали даже видео уничтожения этой станции.

"И хотя эксклюзивный "Предел-Э" прикрывал еще и довольно современный комплекс радиоэлектронной борьбы "Леер-2", но на нашей земле от нас ничего не скрыть. И вот уже в августе уникальную разработку стоимостью 200 млн. долларов США наши воины прожарили до основания, вместе с комплексом-защитником", — говорится в сообщении.

На кадрах видно, что "Предел-Э" оккупанты разместили в черте населенного пункта вблизи частных домов. Но это не помешало украинским военным отследить цель и обезвредить ее снарядом. После удара HIMARS в работу вступил беспилотник, который показал операторам, как РЛС вспыхнула, а через несколько минут от нее остался только обугленный остов.

Технические характеристики РЛС "Предел-Э"

Это мобильная береговая радиолокационная станция загоризонтного обнаружения с повышенной скрытностью. По данным Сил обороны, российские военные получили "Предел-Э" в июне 2023 года, хотя прототип был продемонстрирован около двух лет назад на выставке в Санкт-Петербурге.

Техника предназначена для вооружения и отдачи целеуказаний по надводным и воздушным целям с использованием собственных систем радиолокации. Принцип действия таких РЛС основывается на отражении радиоволн от ионосферы и, в некоторых случаях, от поверхности земли или воды. Обработка отраженных и принимаемых при помощи сложных алгоритмов обеспечивает поиск различных движущихся и стационарных объектов.

По словам производителей. "Предел-Э" был создан в первую очередь для слежки за кораблями противника в море, которые он мог обнаруживать на расстоянии 400 километров. РЛС это удается потому, что техника использует эффект аномального распространения радиоволн. Благодаря активным фазированным антенным решеткам дальность обнаружения у этой РЛС увеличилась 10-15 раз по сравнению с аналогами. Стоит такая военная техника приблизительно 200 млн. долларов США.

85Я6 "Леер-2", который также был уничтожен ВСУ в ходе боевой операции — это российский автоматизированный мобильный комплекс радиотехнический разведки и радиоэлектронной борьбы. Он выявляет источники радиоизлучений, создает помехи для систем связи и и подавляет радиоэлектронные системы. Кроме того, может имитировать работу различных РЭС, а также помогает анализировать ситуацию в электромагнитном спектре во время подготовки к боевым действиям. В июле Силы обороны Украины уничтожили российский комплекс "Леер-2" с помощью артиллерии.

Напомним, 23 августа ВСУ уничтожили в Крыму редкую РЛС "Подлет". Журналисты предполагают, что Силы обороны провели крайне сложную и скоординированную операцию. Станция РЛС "Подлет-К1" разработана для поиска низколетящих целей.

А 18 августа ВСУ уничтожили редкую РЛС "Зоопарк-1". Беспилотник Shark выследил позицию россиян, а затем артиллеристы нанесли по ней точный удар.