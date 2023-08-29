Дроны Phoenix Ghost и Switchblade будут охотиться за ядерным оружием РФ, — военный эксперт

Барражирующие боеприпасы могут сдержать развертывание мобильных ракетных систем типа "Искандер" в российском Калиниграде, которые являются угрозой для НАТО.

В будущей войне дроны-камикадзе Phoenix Ghost и Switchblade, которые США поставили Украине, могут получить новую миссию: охоту на российское ядерное оружие в Калининграде, пишет Business Insider. Издание приводит мнение второго лейтенанта ВВС США Уильям ДиРуббио, который считает, что именно барражирующее боеприпасы смогут стать своеобразным сдерживающим фактором против россиян.

С тактической и стратегической точек зрения расположение Калининграда позволяет Кремлю угрожать нескольким членам НАТО оружием дальнего действия, и он может стать базой, с которой российские войска могли бы помешать реакции НАТО на возможные будущие столкновения с Россией. Хотя шансы на войну с Россией кажутся низкими, Калининград по-прежнему представляет собой "серьезную угрозу" для НАТО, и альянсу необходимо инвестировать в новые виды войск и оружие, чтобы нейтрализовать там российские силы в случае конфликта, говорит Уильям ДиРуббио.

Военный утверждает, что НАТО может использовать силы специальных операций, чтобы помешать России запустить тактическое ядерное оружие, которое она хранит в Калининграде, нацеливаясь на баллистические ракеты "Искандер". По мнению ДиРуббио, атаки на российскую инфраструктуру ядерного командования и контроля "могут иметь огромные сдерживающие последствия", и их следует избегать, как и нацеливание на сами ядерные боеголовки, но уничтожение платформы доставки типа "Искандер" помешает российским ядерным запускам.

Мобильные установки "Искандер" можно уничтожать дронами-камикадзе Фото: military-arms

Силы НАТО могли бы использовать для этих атак дроны камикадзе, считает военный. "Особое внимание следует уделить обучению подразделений ССО с помощью дронов Phoenix Ghost и Switchblade, чтобы помочь им в поиске и уничтожении мобильных пусковых установок", — считает ДиРуббио. "НАТО следует начать создавать небольшие плацдармы вблизи Польши и соответствующей границы Литвы с Калининградом", — предлагает военный.

США давно и активно поставляет ВСУ дроны-камикадзе Switchblade. Барражирующий боеприпас Switchblade 300 оснащен взрывчаткой, эквивалентной противопехотной мине, для поражения пехотных целей. Он стреляет из минометной трубы и имеет дальность действия 8 километров, хотя может оставаться в воздухе всего 15 минут. Switchblade 600 предназначен для поражения тяжелых целей, таких как танки, и имеет заряд взрывчатого вещества, аналогичный заряду противотанковой ракеты Javelin. Он имеет дальность действия 38 километров и может оставаться в воздухе около 40 минут. О возможностях барражирующего боеприпаса Phoenix Ghost известно немного. Однако официальные лица США заявили, что это боеприпас одностороннего действия, аналогичный Switchblade.

Ранее Фокус рассказывал, что "умные" барражирующие боеприпасы сами выполняют большую часть работы оператора, поэтому эффективно уничтожают ВС РФ. Дрон может пролететь на 8 км за линию фронта и при удачном раскладе, с точностью до 80% влететь в окно штаба оккупантов.