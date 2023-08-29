Армия испытывает боевых робо-псов, вооруженных винтовками и карабинами: зачем они нужны

Автономные роботы с оружием могут появиться на поле, но военным еще предстоит устранить много проблем, в том числе "этических".

Армия США активно испытывает роботизированные платформы, которые больше всего известны как робо-псы, рассказывает портал Military. Автономные "четырехлапые" платформы оснащают различным стрелковым оружием, чтобы посмотреть, насколько такие роботы пригодны для ведения ближнего боя с противником.

Бхаванджот Сингх, старший научно-технический менеджер Армейского командования по развитию боевых возможностей (DEVCOM), впервые рассказал о возможном оснащении четырехногого беспилотного наземного транспортного средства Vision 60 (Q-UGV) производства Ghost Robotics армейской винтовкой Next Generation Squad Weapon. Военные утверждают, что уже экспериментировали с установкой карабина M4A1 на робо-пса Q-UGV. Но испытания новой винтовки Sig Sauer XM7 стали новым достижением в использовании беспилотных роботов.

"Уникальная способность собаки заключается в способности преодолевать различные типы местности, по которым колесные транспортные средства могут не пройти", — заявил Сингх на встрече с американскими законодателями.

Представитель DEVCOM Тим Райдер сообщил журналистам портала, армейское командование продолжает изучать возможности взаимодействия человека с машиной, предупредив при этом, что разработка прототипа не означает, что вооруженные роботы-собаки очень скоро появятся в войсках.

"Хотя демонстрации передовых технологий – в данном случае, связанных с боевым оружием следующего поколения и беспилотными наземными транспортными средствами – позволяют нам исследовать область возможного, они необязательно представляют ближайшее будущее армии США", — отметил военный.

На данный момент представители армейской программы робототехники заявили журналистам, что, скорее всего, в ближайшие 10 лет не будут использовать в армии даже невооруженных робо-псов, не говоря уже об оснащенных винтовками.

Армия Австралии испытывает робо-псов в качестве поддержке отрядов ССО

Между тем, роботы-собаки, такие, как Vision 60 Q-UGV, активно проходят испытания даже в составе военизированных отрядов боевых подразделений. Они могут выполнять охранные функции на военных базах, участвовать в разведке и даже выполняли некоторые задачи по обезвреживанию боеприпасов по указанию своих операторов.

Роботы давно активно используются для разминирования Фото: Скриншот

Хотя полуавтономные и дистанционно управляемые оружейные платформы уже вошли в арсенал вооруженных сил США, перспектива вооружения роботов-собак и отправки их на враждебную территорию вместе с американскими войсками вызвала споры в робототехнической индустрии. Полдюжины компаний, занимающихся робототехникой, в том числе ведущая фирма Boston Dynamics, в октябре прошлого года опубликовали письмо, призывающее мировые военные воздерживаться от использования своих технологий в качестве оружия.

Ранее Фокус сообщал, что в США разработали робо-пса с огнеметом для выжигания окопов. По мнению военных обозревателей, такой робот-огнеметчик в сочетании с дронами выглядит устрашающее, особенно для тех, кто засел в траншеях.