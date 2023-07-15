Можно легально купить: представлен робот-пес с огнеметом для выжигания окопов (видео)

По мнению военных обозревателей, такой робот-огнеметчик в сочетании с дронами выглядит устрашающее, особенно для тех, кто засел в траншеях.

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Американская частная компания Throwflame предлагает к заказу комбинированный робот-собаку с огнеметом под названием Thermonator. Эта разработка, свободно доступная на гражданском рынке США, является поистине кошмарным ответом на вопрос, как очистить вражеские окопы от противника. Об этом 15 июня пишет Defense Express.

Компания также опубликовала промо-видео, на котором продемонстрирован рабочий образец, который можно получить в третьем квартале этого года. Следует отметить, что это не военное оружие, так как в США оборот огнеметов никак не регулируется.

Сам робот-собака оснащен огнеметом ARC Flamethrower, который отличается компактными размерами и дальностью до 10 метров, а также имеет "фишки", такие как дистанционное управление через Wi-Fi.

По мнению военных обозревателей, эта разработка является ужасающей и является одним из ответов на вызовы окопной войны. Журналисты отмечают, что пехотные огнеметы были впервые использованы немцами в 1915 году во время Первой мировой войны под Верденом. Первый опыт применения привел к их быстрому распространению и появлению в других странах.

Расцвет использования огнеметов пришелся на Вторую мировую войну, но огромный риск для самого огнеметчика, несущего огненную смесь на спине, а также для всех, кто находился рядом, привел к появлению огнеметных танков. Затем во времена Холодной войны на их смену пришли реактивные пехотные огнеметы, такие как "Шмель" у СССР — практически гранатометы с термобарической гранатой.

"Но в случае сочетания наземного дрона, который имеет значительную автономность и проходимость на сложной местности, такое оружие действительно выглядит страшно. В то же время вопрос, когда такая разработка появится был лишь вопросом времени, потому что сейчас многие разработчики вооружения уже сочетают роботов-собак со стрелковым вооружением", — отмечают военные обозреватели.

Напомним, 11 июля сообщалось, как украинские военные с помощью беспилотного летального аппарата расправились с российским огнеметом "Шмель".

Ранее, 9 июля, 1-й отдельный механизированный батальон "Волки Да Винчи" имени Дмитрия Коцюбайло показали боевую работу украинских бойцов, которые нанесли удар по позициям противника с помощью трофейной тяжелой огнеметной системы ТОС 1А "Солнцепек".