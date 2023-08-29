Россияне расхваливают новый комплекс РЭБ "Гарпия": эксперт раскрыл недостатки (фото)
Система должна глушить практически все дроны в радиусе до 2 км, но может развалиться в боевых условиях.
Российские военные и волонтеры хвастаются новым комплексом для борьбы с беспилотными летательными аппаратами под названием "Гарпия". Украинский военнослужащий и специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов с позывным "Флэш" оценил систему в Facebook и нашел у нее критический недостаток.
Волонтеры из РФ поставляют оккупационным войскам комплексы "Гарпия" — системы радиоэлектронной борьбы в формате рюкзаков и направленных антенн, которые нужно держать в руках. Они существуют в четырех вариантах, которые отличаются количеством антенн и частотных диапазонов, а также мощностью: 155, 195, 205 и 225 Вт.
Россиянка Евдокия Шереметьева ведет Telegram-канал, посвященный помощи российским военным. Она пишет, будто "Гарпия" позволяет оккупантам глушить на передовой не только украинские дроны, но и рации, при этом только в конкретном диапазоне, не задевая свои.
"Они намного эффективнее антидроновых ружей", — подчеркнула волонтерша. — "Такой восьмиантенный рюкзак незаменим. Там большой диапазон подавления — от FPV-дронов до GPS и прочего".
Украинский военный Сергей Флэш обратил внимание на одно из сообщений и проанализировал фотографии "Гарпии" вместе с ее характеристиками. По его словам, это не новая российская разработка, а китайский комплекс, который можно свободно заказать в интернете.
"На фронте все эти торчащие антенны, сломаются на разъемах в первый же день", — прокомментировал эксперт.
Систему под названием "Гарпия" действительно продают в нескольких российских онлайн-магазинах. Производителем таких комплексов выступает компания "Уралсистемс", она указывает, что версия мощностью 300 Вт подавляет БПЛА в диапазонах Wi-Fi 2.4ГГц, Wi-Fi 5.8ГГц, GPS L1, GPS L2+L5, RF 900МГц. Стоимость такого устройства составляет около 700 000 рублей (7285).
Заявленные характеристики комплекса РЭБ "Гарпия" на 300 Вт:
- дальность подавления (радиус) — до 2 км;
- рабочая температура — от – 20 до + 60 градусов;
- размер без антенн — 400х285х150 мм;
- активное охлаждение — 2 вентилятора;
- напряжение питания — 220В;
- напряжение зарядки — 24В/5А;
- емкость аккумулятора — 40000мАч;
- время непрерывной работы — 90 минут;
- вес оборудования без антенн — 17 кг;
- вес полного комплекта — 19 кг.
Россияне также пользуются антидроновыми ружьями "Гарпия", недавно одно из них ВСУ захватили в качестве трофея. Морской пехотинец Иван Костенко заявил, что устройство имеет китайское происхождение и множество недостатков, мешающих применять систему в бою.