ВСУ "затрофеили" антидроновое ружье "Гарпия": его улучшат и будут применять в бою (фото)

По словам военного, пушка плохо собрана из китайских деталей, но работает хорошо.

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Военный показал, как выглядит антидронове ружье "Гарпия", которым гордятся российские военные. Соответсвующее фото боец 503-го отдельного батальона морской пехоты Иван Костенко опубликовал на своей странице в Facebook в воскресенье, 30 июля.

"Итак распаковка российского противоводронового ружья Гарпия 120W. Первое что хочу сказать что она же Комбат, Айрат, Drogun, Айрат-100 MX3, и еще куча названий потому что на самом деле оно китайская", — написал военный.

Костенко добавил, что его даже веселят споры между российскими военными на тему, что эффективнее — "Гарпия" или "Айрат". При этом они называют "Гарпию" китайской и ненадежной, а "Айрат"любят за то, что это оружие якобы представляет отечественный военпром. Хотя на самом деле речь идет об одной и той же модели антидронового ружья с деталями, произведенными в КНР.

Кроме того такое оружие из-за его специфической сборки довольно неудобно использовать в боевой обстановке. По словам военного, скорее всего оно создавалось для того, чтобы "чисто генералам понравилось". Однако все эти недостатки не влияют на цену и в России антидроновое ружье продается за 150 тыс рублей.

Прокомментировал технические характеристики российского антидрона и сооснователь "Украинского киберальянса" Тим Карпинский.

"Я вынужден признать, что очень удивлен одним парадоксом. Россияне действительно умеют превратить любую научно-технологическую идею в полный кизяк своей технической реализацией", — написал он.

В свою очередь Иван Костенко отметил, что несмотря на китайское происхождение и "качество" сборки, она работает, и работает неплохо. В дальнейшем военные хотят несколько улучшить сборку "Гарпии", сделать ей аккумулятор и использовать в боях уже против ВС РФ.

Украинские военные показали, как выглядит российское антидроновое ружье Украинские военные показали, как выглядит российское антидроновое ружье Украинские военные показали, как выглядит российское антидроновое ружье Украинские военные показали, как выглядит российское антидроновое ружье Украинские военные показали, как выглядит российское антидроновое ружье

Напомним, в начале июня стало известно, что россияне скупают антидроновые ружья после атаки БПЛА в Москве. Спрос на средства борьбы с БПЛА резко вырос, а продавцы предлагали модели от $1600 до $25 000, заманивая москвичей скидками в 20%.

А в начале февраля 2023 года в РФ похвастали "секретными" антидроновыми ружьями, которые могут приземлить БПЛА. В агрессии против Украины используются модели "Пищаль-ПРО" и REX. Информацию об их эффективности российским СМИ сообщил неназванный "иосведомленный источник".